Авиакомпания S7 завершила сбор средств на посадку 1 миллиона деревьев в Сибири

Авиакомпания S7 успешно завершила кампанию по восполнению сгоревших лесов Сибири. За месяц им удалось собрать средства на посадку 1 миллиона деревьев — первое дерево высадят уже 13 сентября.

13 сентября более 200 волонтеров вместе с сотрудниками авиакомпании высадят 5 гектаров деревьев в Коченевском районе Новосибирской области, а в октябре будут организованы посадки в Иркутской области. Весь миллион деревьев будет высажен в течение двух лет на доступных для посадки территориях Сибирского региона.

Напомним, в рамках кампании «Мы — Сибирь» с каждого проданного на сайте билета на рейсы по сибирским направлениям было перечислено по 100 рублей. Также участники программы лояльности S7 Priority смогли конвертировать свои накопленные мили в деревья — каждые 500 миль позволят посадить одно. Также можно было пожертвовать 100 рублей в фонд восполнения леса. Спустя месяц S7 сняла видео для кампании.

29 июля, спустя три месяца после начала горения лесов в Сибири (первые очаги были зафиксированы еще в середине мая), власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации в регионах. Общая площадь горения тогда составила 3 миллиона гектаров — это привело к задымлению в городах соседних регионов. В тот же день губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что пожары в Сибири «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно». Вечером 1 августа Следственный комитет РФ по Красноярскому краю возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Красноярском крае — по статье №293 «Халатность» Уголовного Кодекса РФ.

Россияне создали петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. Высказались и петербуржцы. Уличный художник Loketski показал «Экономически невыгодную мать» — ответ на заявления властей, представляющий собой портрет Родины-матери, нанесенный на ствол сгоревшего дерева. Digital-артист Елена Шейдлина также создала фотопроект, посвященный проблеме лесных пожаров в Сибири.