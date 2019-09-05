Эко-катафалк, онлайн-кладбища и гробовые клубы — как изменилась индустрия смерти?

Почему кладбища скоро будут не нужны, что такое эко-похороны и гробовые клубы? Ответы на эти вопросы — в книге «Рождение и смерть похоронной индустрии. От средневековых погостов до цифрового бессмертия» исследователя Сергея Мохова. «Собака.ru» публикует отрывок о трендах похоронной индустрии XXI века.

Похоронный бизнес в XXI веке — это огромная сфера производства товаров и оказания услуг, регулируемая сложной системой государственного контроля. Например, объема бальзамирующих химикатов, которые вливаются в тела умерших в США каждый год, хватит, чтобы заполнить 8 олимпийских бассейнов, а железа и бетона, используемых в промышленности при изготовлении гробов, хватит на строительство моста Золотые Ворота в городе Сан-Франциско и двухполосного шоссе от Нью-Йорка до Детройта. По оценкам исследователей, в грядущем столетии индустрию смерти ожидает бурный рост, уже к 2020 году капитализация рынка ритуальных услуг увеличится в 1,5 раза. Сегодня население Земли превышает 7 миллиардов, и эта цифра только растет, так что уже в ближайшем будущем даст значительное увеличение количества клиентов похоронной индустрии. Потребители хотят не статусного потребления, выраженного в показной дороговизне похоронных аксессуаров, а индивидуализации предлагаемых услуг и товаров. Услуги начинают заменять товары, производство которых упрощается с каждым годом. Этот тренд отмечается на многих рынках и получил название «крафтаризация» (от англ. craft, одно из значений — «ручная работа»): акцент делается на производстве единичных товаров, которые позволяют подчеркнуть индивидуальность потребителя.

Требование персонализации приводит к тому, что похоронные компании, в свою очередь, постепенно отказываются от продажи гробов, урн, траурных ленточек и т. д. и концентрируются на оказании именно услуг. Клиенты все меньше тратят на hardware, то есть на материальные объекты, и все чаще ждут от агентств и похоронных домов software — персонализированную церемонию. «У нас умер любимый дедушка — нам не нужен крутой гроб, сделайте лучше крутую видеопрезентацию»,— так рассуждают новые потребители. Подобная смена потребительских предпочтений свидетельствует о все более внимательном подходе к процедуре погребения. В связи с развитие социальной системы похоронного/страхового планирования, повышением уровня и качества жизни, ростом потребительского многообразия, смерть и похороны становятся одной из главных тем публичного обсуждения. Из «твоей последней покупки, выбранной кем-то другим», похороны превращаются в рыночное благо, которое каждый человек выбирает для себя самостоятельно. XXI век становится не только веком стареющих людей, но и временем осмысленного подхода к собственной смерти и к процессу умирания.

Из «твоей последней покупки, выбранной кем-то другим», похороны превращаются в рыночное благо, которое каждый человек выбирает для себя самостоятельно.

Появились многочисленные сайты, предлагающие возможности мемориализации. Таков, к примеру, Video Memorial Services. С помощью этого сайта памятное видео похорон можно отправить своим друзьям. Возникли и виртуальные кладбища, представляющие собой страничку памяти умершего человека, на которой собран поминальный контент. В виртуальном месте упокоения можно даже возлагать венки и зажигать свечи. По своему отношению к телу и душе онлайн-кладбища напоминают средневековые погосты. Если в средневековой инфраструктуре смерти главное место занимал храм с его поминальными книгами, а не погост с мертвыми телами, то и виртуальное кладбище — это собрание изображений умершего, а не физическое место его упокоения. Виртуальный мемориал представляет собой бесконечную книгу мертвых с тысячами имен. Материальное нахождение умершего уже не так важно. Как у средневекового человека было чистилище с обитающими там душами, так и у современного человека появляется цифровое пространство, где индивид продолжает жить после смерти своего тела. Это кажется вполне логичным: если с живым человеком большую часть времени мы общаемся в пространстве интернета и тем самым обращаемся к его аватару и цифровой копии, то почему после его биологической смерти мы должны обращаться к месту упокоения его мертвого тела?

Страница умершего в социальной сети становится местом публичного признания, местом поздравлений и вопрошаний. Близкие люди обращаются к такой странице, как если бы это был сам ее хозяин. Он тебя слышит, он может ответить тебе (может быть, не сейчас, позднее) — значит, он продолжает жить. Страница становится не просто формой общения, но и важным местом, вокруг которого происходят поминальные практики. Виртуальное пространство само по себе выражает идею символического бессмертия, идею жизни после смерти. В 2016 году американский стартап с российскими корнями Luka выпустил для своего мессенджера чат-бот в память о погибшем Романе Мазуренко, бывшем арт-директоре «Стрелки» и основателе Stampsy. Интересен первый эпизод второго сезона сериала «Черное зеркало», снятый за два года до создания чат-бота Luka. В этом эпизоде умирает молодой человек Эш, бойфренд девушки Марты. Она узнает о новейшей технологии, которая создает искусственный интеллект на основе поведения человека в социальных медиа. Марта начинает общаться с новым Эшем в мессенджере, загружает в базу данных фотографии и видео с ним. Искусственный разум воспроизводит голос Эша и общается с Мартой по телефону. Марта позволяет себе верить, что общается с настоящим Эшем, и сообщает ему, что беременна. Марта впадает в настоящую панику, когда случайно повреждает телефон и временно теряет связь с Эшем. И наконец искусственный Эш сообщает Марте, что следующий шаг развития технологии — это возможность перенести виртуальное сознание человека в синтетическое тело.

DIY и экопохороны В начале XXI века появились и другие интересные тренды, которые хотя и занимают небольшое место в общем числе похорон, но все же достаточно заметны. Это так называемые DIY-похороны (Do It Yourself), на которых церемонию прощания люди проводят без помощи похоронных агентств. Также практикуются экопохороны, для организации которых клиенты целенаправленно приобретают похоронные атрибуты, которые не могут нанести вред окружающей среде. Начнем с DIY-похорон. Приведенная в самом начале главы сцена из фильма «Большой Лебовски» — это как раз пример подобных самодельных, или крафтовых похорон. В формате DIY-похорон потребители подготавливают тело к захоронению самостоятельно: забирают его из морга, сами омывают, одевают и кладут в гроб (который тоже можно изготовить самостоятельно). В интернете появилось множество видео, которые объясняют, как сделать гроб: от выбора древесины и подготовки рабочего места до покраски и внутреннего убранства. Многие компании (к примеру, Northwoods Casket Company) предлагают получить набор для сборки гроба за 1 000 долларов.

Build Your Own Coffin Kit — набор для сборки гроба

Build Your Own Coffin Kit — набор для сборки гроба

Появляются и особые сообщества, так называемы Coffin Club (буквально — гробовые клубы), которые за небольшую плату или даже бесплатно проводят мастер-классы по изготовлению гробов. На мастер-классах участники получают возможность самостоятельно собрать гроб, раскрасить его, выбрать внутреннее убранство. Такие клубы особенно популярны у людей старшего поколения, для которых подобная деятельность — это не только возможность принять участие в своих будущих похоронах, но и определенного рода психотерапия, которая помогает бороться со страхом смерти. Как правило, собрание подобных клубов завершается чаепитием и обсуждением тем, касающихся смерти. Есть агентства, которые помогают организовать DIY-похороны, выступая как похоронные консультанты. Например, шотландское Pushingupthedaises 10 предлагает услуги по транспортировке тела из госпиталя домой и подготовке дома для процедуры омовения тела. В Англии и США сейчас действуют несколько сотен различных сайтов, размещающих информацию о том, как самостоятельно организовать похороны. Один из самых крупных подобных проектов — это naturaldeath.org.uk. Несмотря на то что в общей сложности DIY-похороны составляют не более 2 %, они уже привлекают внимание различных производителей: появились специальные саваны, омывающие жидкости. Например, компания Kinkaraco предлагает жидкости с разными запахами для омовения тела.

Члены одного из британских coffin clubs

Другим трендом, неотрывным от DIY с его акцентом на естественность, является тренд на экологичность похорон. Экологические аргументы являются продолжением того же разговора об антисанитарии традиционного погребения, который начали сторонники кремации еще в XIX веке. Современные адепты экопохорон убеждены, что стандартное погребение тела в землю наносит вред окружающей среде, и приводят следующие цифры: каждый год более сотни тонн бальзамирующей жидкости отравляет землю, а гробы разлагаются не одно десятилетие. Сторонники экологичных похорон отмечают, что производство похоронных атрибутов загрязняет выбросами окружающую природу, не говоря уже о том, что каждый гроб, который мы сжигаем или закапываем в землю,— это всегда железо, пластмасса, дерево и лак. Производить все это только затем, чтобы уничтожить, попросту нерационально. Если в XIX–XX веках мертвое тело, маркированное как опасное, попадает под контроль похоронной индустрии как раз с целью защиты окружающих, то в XXI веке эти же аргументы используются против похоронной индустрии, которая в процессе обслуживания тела загрязняет окружающую среду.

Современные адепты экопохорон убеждены, что стандартное погребение тела в землю наносит вред окружающей среде, и приводят следующие цифры: каждый год более сотни тонн бальзамирующей жидкости отравляет землю, а гробы разлагаются не одно десятилетие

Для проведения экопохорон стали появляться и специальные экокладбища. Одни из первых подобных погостов появились еще в Англии в начале 1990‐х годов. На их территории похороны проводятся согласно предписанным нормам и правилам: например, захоронения не маркируются каменными памятниками, гробы не должны содержать синтетические материалы. Сейчас в Великобритании подобных некрополей насчитывается более двухсот, чуть меньше их в США. Если присмотреться к визуальному оформлению подобных захоронений, то можно увидеть, что они, несмотря на кажущуюся индивидуализацию, все же весьма напоминают средневековые погосты: тела не ограничены (не сохранены) долго разлагающимися гробами и свободно распадаются в земле, кладбища не имеют ограждений и четких границ — перед нами возращение к природе в лучших традициях «темного» Средневековья.

Эко-гроб