Эко-катафалк, онлайн-кладбища и гробовые клубы — как изменилась индустрия смерти?

DIY и экопохороны

В начале XXI века появились и другие интересные тренды, которые хотя и занимают небольшое место в общем числе похорон, но все же достаточно заметны. Это так называемые DIY-похороны (Do It Yourself), на которых церемонию прощания люди проводят без помощи похоронных агентств. Также практикуются экопохороны, для организации которых клиенты целенаправленно приобретают похоронные атрибуты, которые не могут нанести вред окружающей среде. Начнем с DIY-похорон. Приведенная в самом начале главы сцена из фильма «Большой Лебовски» — это как раз пример подобных самодельных, или крафтовых похорон. В формате DIY-похорон потребители подготавливают тело к захоронению самостоятельно: забирают его из морга, сами омывают, одевают и кладут в гроб (который тоже можно изготовить самостоятельно). В интернете появилось множество видео, которые объясняют, как сделать гроб: от выбора древесины и подготовки рабочего места до покраски и внутреннего убранства. Многие компании (к примеру, Northwoods Casket Company) предлагают получить набор для сборки гроба за 1 000 долларов.