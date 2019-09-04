Мединский призвал россиян читать книги, чтобы «управлять теми, кто смотрит телевизор»
Министр культуры России Владимир Мединский призвал россиян читать книги, чтобы «управлять теми, кто смотрит телевизор». На напутствие министра натолкнула открывшаяся в Москве Международная книжная ярмарка — а именно «большая очередь желающих сюда попасть».
«Я очень рад, что открылась традиционная Московская международная книжная ярмарка. И особенно рад был увидеть на входе большую очередь желающих сюда попасть. Значит, мы по-прежнему любим книги, мы по-прежнему любим читать. И не в обиду телевизионщикам, как мы знаем, те, кто читают книги — я всегда говорю это нашим студентам, на каждой лекции — те, кто читают, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Читайте книги!», — призвал Мединский.
Напомним, ранее «Левада-центр» рассказал, что больше половины россиян, а именно 55%, ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Любимым досугом жителей страны оказался просмотр фильмов — так отдыхают 79% россиян. Исправляем! Крупнейшая в Петроградском районе Библиотека имени Ленина открылась после реконструкции, а уже завтра в петербургском микрорайоне «Новая Охта» открывается новая креативная универсальная библиотека «Куб». И на заметку: посмотрите шорт-лист Букеровской премии-2019.
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