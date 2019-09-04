Мединский призвал россиян читать книги, чтобы «управлять теми, кто смотрит телевизор»

«Я очень рад, что открылась традиционная Московская международная книжная ярмарка. И особенно рад был увидеть на входе большую очередь желающих сюда попасть. Значит, мы по-прежнему любим книги, мы по-прежнему любим читать. И не в обиду телевизионщикам, как мы знаем, те, кто читают книги — я всегда говорю это нашим студентам, на каждой лекции — те, кто читают, всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Читайте книги!», — призвал Мединский.

Напомним, ранее «Левада-центр» рассказал, что больше половины россиян, а именно 55%, ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Любимым досугом жителей страны оказался просмотр фильмов — так отдыхают 79% россиян. Исправляем! Крупнейшая в Петроградском районе Библиотека имени Ленина открылась после реконструкции, а уже завтра в петербургском микрорайоне «Новая Охта» открывается новая креативная универсальная библиотека «Куб». И на заметку: посмотрите шорт-лист Букеровской премии-2019.