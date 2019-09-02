Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с фондом «Арифметика добра» запустила благотворительные стикеры ко Дню знаний. Все собранные средства будут направлены на помощь в получении образования детям-сиротам.

Героями стикерпака, средства от продажи которого будут перечислены в фонд, стали единорог Даша и конь Максим — символы образовательной программы «Шанс», в рамках которой осуществляется подготовка сирот-подростков к самостоятельной жизни: с помощью курсов онлайн-обучения, тренингов, образовательных кампусов и марафонов, а также встреч с профессионалами из разных сфер деятельности.

Благотворительный фонд Романа Авдеева «Арифметика добра» с 2014 года помогает детям-сиротам обрести новую семью, получить образование и подготовиться ко взрослой жизни вне детских домов.

Напомним, ранее «ВКонтакте» запустила новый анимированный стикерпак: с его помощью пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка, а также узнать больше о жизни людей с нарушениями слуха. Социальная сеть также выпустила набор благотворительных стикеров в поддержку петербургского фонда AdVita, помогающего людям с онкологическими заболеваниями, а еще благотворительную маску для историй и игру, помогающие пользователям почувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения.