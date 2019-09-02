Журналисты Ксения Собчак и Юрий Дудь выпустили документальные фильмы о теракте в Беслане. 1 сентября 2019 года исполнилось 15 лет со дня трагедии.

«Трагедия Беслана постепенно стирается из памяти. Каждый год растет количество людей, которые ничего не слышали и не знают о Беслане. Этот фильм — напоминание о событиях, которые 15 лет назад стали поворотной точкой в истории России. После теракта были отменены выборы губернатора, а спецслужбы стали главной политической силой страны», — говорит Ксения Собчак в начале своего фильма «Беслан. День незнаний».

Документальный трехчасовой фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни» рассказывает историю людей, которые «продолжают жить нормальной жизнь, как бы сильно по ним этот теракт не ударил». «Про Беслан снято много видео, но это совсем не причина не вспоминать про эту трагедию вновь. Когда изучаешь обстоятельства этого теракта, хочется кричать и плакать — от ужаса, злобы, сочувствия и боли», — говорит Дудь.

Захват заложников в школе №1 города Беслана в Северной Осетии был совершен террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки. Два с половиной дня они удерживали в заминированном спортзале 1128 заложников — без воды и пищи, отказывая людям в удовлетворении минимальных естественных потребностей.

На третий день, около 13:05, в спортзале прогремели взрывы, что стало причиной начавшегося пожара и частичного обрушения здания. Центр специального назначения ФСБ начал штурмовать здание — во время хаотичной перестрелки были убиты 28 террористов. В результате теракта погибли 314 человек, из них 186 — дети. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести.