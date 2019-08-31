Об этом на своей странице в Facebook рассказала куратор центра Юлия Рыбакова. «Умер Сергей Викторович Ковальский. Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов», – пишет она. Информацию подтвердил «Фонтанке» гендиректор организации Мирон Муждаба.

Сергей Ковальский родился 1 августа 1948 года в Ленинграде. В конце 1960-х годов художник серьезно занялся живописью и литературой. Он развивал направления метаэлементализм в визуальном искусстве как трансформацию звука в цвет в технологии контрколлажа и социальный фолк-арт. С 1978 года публиковал свои стихи в самиздатовских журналах. Сергей Ковальский стал участником более 150 выставок в России, Европе и Америке. Его работы хранятся в коллекциях Русского музея, Музея нонконформисткого искусства и Музея истории Санкт-Петербурга. В 1991 году был одним из основателей центра неформальной культуры города — арт-центра «Пушкинская, 10».