Покрас Лампас высказался в защиту православной активистки из Екатеринбурга

Петербургский художник, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и автор «Супрематического креста» в Екатеринбурге Покрас Лампас выступил против преследования православной активистки Оксаны Ивановой, которая участвовала в акции против его стрит-арта, созданного в рамках десятой «Стенограффии» на площади Первой Пятилетки.

«Из новостей узнал, что Оксану забрали в суд, что ей шьют несанкционированный митинг на площади и хотят дать 15 суток или арест. Давайте не будем мешать понятия: то, что делали активисты на площади, подходит под категорию арт-перформанса, хеппенинга, высказывания, пикетирования, но явно не митинг», — утверждает Покрас Лампас в своем Instagram.