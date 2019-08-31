Покрас Лампас высказался в защиту православной активистки из Екатеринбурга
Петербургский художник, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и автор «Супрематического креста» в Екатеринбурге Покрас Лампас выступил против преследования православной активистки Оксаны Ивановой, которая участвовала в акции против его стрит-арта, созданного в рамках десятой «Стенограффии» на площади Первой Пятилетки.
«Из новостей узнал, что Оксану забрали в суд, что ей шьют несанкционированный митинг на площади и хотят дать 15 суток или арест. Давайте не будем мешать понятия: то, что делали активисты на площади, подходит под категорию арт-перформанса, хеппенинга, высказывания, пикетирования, но явно не митинг», — утверждает Покрас Лампас в своем Instagram.
Оксана Иванова в свою очередь поблагодарила художника за поддержку на странице в Facebook: «Дорогой Покрас, спасибо за слова участия и поддержки, творческая солидарность, несмотря на разногласия, благодаря тебе оказалась реальностью более высокой, чем все отделы полиции вместе взятые, глубокой, серьезной и действенной. Мои молитвы с тобой!»
Напомним, с чего все начиналось. Покрас Лампас создал новую работу «Супрематический крест» — рисунок площадью 6 тысяч квадратных метров с заложенным в основу манифестом Казимира Малевича. Однако спустя сутки каллиграфию в прямом смысле закатали в асфальт — поверх нее коммунальный службы Екатеринбурга начали укладывать дорожное покрытие. После этого художник и каллиграфист заявил, что не приедет в Екатеринбург — организаторы фестиваля «Стенограффия» решили взять паузу из-за угроз противников данной работы. Покрас Лампас также рассказал «Собака.ru», что он думает о конфликте, а художник-иконописец прокомментировал ситуацию с точки зрения религиозного канона. А еще депутат Ленобласти предложил Покрасу Лампасу создать арт-объект в Сланцах. «Наш город, без преувеличения, является памятником индустриальной эпохи со множеством объектов и строений, где современное графическое искусство смотрелось бы уместно. В данной связи прошу вас посетить наш город и создать здесь новый объект в вашем стиле — он станет новым туристическим символом города и полюбится коренным жителям Сланцев», — обратился в открытом письме к художнику.
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