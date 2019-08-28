Как петербургские школьники отказываются от покупки цветов на 1 сентября, чтобы перевести деньги в благотворительные фонды

Скоро школьники всей страны выйдут на торжественные линейки, а педагоги получат по несколько десятков дорогих букетов. Но в Петербурге родители и дети решили не следовать нерациональной традиции: они будут дарить классным руководителям по одному цветку, а сэкономленные деньги перечислять в благотворительные фонды. Например, в рамках акции «Дети вместо цветов» можно поддержать петербургскую организацию «Перспективы», которая помогает детям и взрослым с тяжелыми формами инвалидности, фонд помощи хосписам «Вера», «Русфонд» или даже посадить дерево. «Собака.ru» поговорила с учителями и участниками акции о том, почему это не только не испортит, но и сделает праздник лучше для всех.

Фото: фонд помощи хосписам «Вера»

Голованова Ксения, мать ученика второго класса 98 школы: «Мой 8-летний сын Саша сам узнал про акцию и рассказал мне, что на 1 сентября вместо дорого букета можно купить один цветок, а остальные деньги перечислить нуждающимся детям. Он попросил обратиться к родителям его одноклассников с предложением присоединиться к акции. Я, конечно, очень удивилась – у меня обычный мальчик, раньше я за ним такого не замечала. Спросила, почему ему кажется это важным, а он ответил, что не у всех детей есть родители, а у кого-то нет денег, ему их жалко и хотелось бы как-то помочь. Мы обсудили идею, и подавляющее большинство родителей согласилось. Я все чаще и чаще слышу от своих знакомых, что они так или иначе участвуют в благотворительности – это приветствуется, об этом говорят с детьми. Надеюсь, что наш класс станет примером для всей школы, и в следующем году участников станет больше. Я уверена, что учительница моего ребенка такой инициативе будет только рада. А детям нравится быть всем вместе причастными к чему-то большему – мне кажется, что у них на линейке будут чувства гордости и радости, когда у всех в руках будут цветы, а у них – значки на груди, которые им вручили в благотворительном фонде».

Дети-участники акции 2018 года

Ольга Виноградова, учительница начальных классов 365 школы: «Про акцию я узнала по телевизору – поискала в интернете и наткнулась на программу организации «Перспективы». Традицию дарить учителям цветы я, если честно, не понимаю: представьте себе – 36 букетов, что это, могила неизвестного солдата? Я сама предложила родителям присоединиться к акции, почти все согласились. Я уверена, что человек важнее, чем внешние атрибуты. Вместо того, чтобы помогать конкретным людям, мы вокруг себя возводим символы успешности, богатства или добра. Я учительница второго класса, и все дети с радостью откликнулись на инициативу, они уверены, что таким образом делают мир лучше. Благодаря этому они узнают, что существует боль, что кому-то прямо сейчас плохо. Надеюсь, что эти дети в будущем смогут что-то изменить – чтобы все-таки люди повернулись лицом друг к другу».

Дети-участники акции 2018 года

Светлана Мамонова, директор по внешним связям СПбБОО «Перспективы»: «В 2017 году мы провели акцию в первый раз, к нам присоединилось не так много людей – примерно 10 классов. Многие родители и учителя с недоверием отнеслись к инициативе, были сомнения, насколько прозрачно расходуются собранные пожертвования, хотя «Перспективы» – известная организация, которая с 1996 года работает с детьми и взрослыми с тяжелыми формами инвалидности. В 2018 году мы получили более теплый прием – 19 школ стали участниками. Тогда мы собирали деньги на работу центра дневного пребывания для детей, который готовит их к обучению в коррекционных школах, а также дает их родителям возможность работать. Мы традиционно подписываем благодарственные грамоты для школ-участников и родители рассказывали, что в течение года второклассники подходят к диплому на стене в классе, перечитывают текст. У них осталось ощущение, что они сделали что-то важное и доброе. В этом году школ в два раза больше – 38. Учителя и родители сами звонят нам, узнав об акции от знакомых и СМИ. В этом году все собранные деньги пойдут на программу помощи детям Павловского детского дома-интерната – дополнительные занятия с педагогами и специалистами по адаптивной физической культуре. Есть ложкой, пить из чашки, научиться общаться – это маленькие, но важные шаги наших ребят к самостоятельности».

Одна из подопечных благотворительного фонда «Перспективы»

Марина Булкина, учительница начальных классов, 504 школа: «В прошлом году я узнала об акции от завуча по воспитательной работе. Она предложила всем учителям к ней присоединиться, я изъявила желание – из начальной школы принял участие только наш класс. Рассказала родителям учеников, почти все идею поддержали. Дети отреагировали хорошо: мы с ними регулярно занимаемся благотворительностью: помогаем детскому хоспису, на новый год готовим подарки воспитанникам дома-интерната. Я вообще сторонница не губить все живое, мне всегда жалко, когда мне дарят срезанные цветы, которые сутки стоят, а потом вянут. Я много лет работаю в школе и всегда прошу: если хочется что-то подарить, лучше пусть это будут растения в горшках. А горы букетов, стоящие в классе в ведрах, меня никогда не радовали – раньше каждое 1 сентября я раздавала их знакомым. Так что мне акция очень нравится».