Росстат зафиксировал рост числа бедных в России

Федеральная служба государственной статистики зафиксировала рост числа бедных в России во втором квартале 2019 года. Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 18,6 миллионов человек или 12,7% — за аналогичный период в 2018 году показатель составил 12,5%.

Ведомство объясняет полученные показатели увеличением прожиточного минимума и сопутствующей его инфляцией. «Это связано с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%», — говорится в сообщении Росстата.

При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению в первым кварталом на 1,6% — с 20,9 до 18,6 миллионов человек. Отмечается, что более точная оценка численности малоимущего населения будет получена по итогам года — «когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов».

Напомним, ранее специалисты федерального исследовательского центра питания и биотехнологии заявили, что состав потребительской корзины в России должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста. При этом эксперты не исключают также изменение расчета прожиточного минимума россиян. По итогам 1 квартала 2019 года, размер прожиточного минимума составит 11,7 тысяч рублей для трудоспособных граждан, 8,9 тысяч — для пенсионеров и 10,6 тысяч — для детей.