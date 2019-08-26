Статистика дня: к 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин

Фраза «Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят» не растеряет своей актуальности и в 2036 году. Аналитики Росстата уверены, что в будущем пропорция «мужчины-женщины» в России будет сохраняться с перевесом в сторону женщин.

По данным агенства, к 2036 году на тысячу мужчин будет приходится 1128 женщин — тогда как в настоящее время пропорция представляет собой одну тысячу к 1154. Единственным регионом с противоположным показателем является Чукотка — сейчас там на одну тысячу мужчин приходится 956 женщин, а к 2036-му их вовсе будет 813.

По мнению аналитиков, всему виной — высокая смертность среди мужчин. «Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на одну тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на одну тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности», — говорят они.

Еще немного статистики. Больше половины россиян, а именно 55%, ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% жителей страны считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов.

68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, а 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег.