В России установили величину прожиточного минимума

Минтруд утвердил прожиточный минимум на душу населения за второй квартал в размере 11 185 рублей. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на официальный интернет-портал правовой информации.

Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум будет равен 12 130 рублям, для пенсионеров — 9236 рублям, а для детей — 11 004 рублям. Если сравнить эти данные с предыдущим кварталом в среднем и для детей показатель вырос на четыре процента, для трудоспособного населения — на 4,1 процента, для пенсионеров — на 3,8 процента.

Как объяснили в Минтруде, изменения связаны с ростом цен на продукты. Больше всего выросли цены на картофель (на 22,9 процента) и овощи: репчатый лук — в среднем на 40,1 процента, белокочанная капуста — на 37,4 процента, морковь — на 29,9 процента, свекла – на 26,1 процента. Помимо этого, подорожали хлеб, молочные продукты и мороженая рыба. При этом подешевели яйца, сахар и куры (за исключением окорочков).