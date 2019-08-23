Петербургские психологи и участники движения «Психология за Права Человека» Ольга Размахова и Анна Край готовятся выпустить книгу для людей, которые столкнулись с домашним насилием. Помогать им будет активистка и иллюстратор Ника Водвуд — рассказать о том, как распознать насилие, поддержать себя и своих близких, где искать помощи и в какие организации за ней обратиться.

По мнению авторов, чтобы бороться с проблемой, нужно призывать к принятию закона о домашнем насилии, бороться с нормализацией насильственных действий, наиболее полно рассказывать о том, как выглядит насилие и оказывать непосредственную поддержку и защиту потерпевшим.

«По разным статистическим данным в России от домашнего насилия умирают около 14000 женщин в год, причем по данным ВОЗ до 38% всех убийств женщин в мире совершается их партнерами. Еще больше находится в безвыходной ситуации и не имеют никакой возможности из нее выбраться: закона, защищающего от домашнего насилия, в России нет, а уходить из ситуации насилия опасно и часто некуда», — говорят они.

Книга сможет помочь всем вне зависимости от гендерных признаков, сексуальной ориентации и культурного контекста. Издание будет распространяться бесплатно, а также выложено в открытый доступ. Завершить работу планируют к лету 2020 года. В настоящий момент запущен сбор на краудфандинг платформе, все средства будут направлены на создание книги.

«Во-первых, для успешной реализации проекта нам необходима работа большого количества людей, которые сделают корректуру и вычитку текста, верстку книги, иллюстрации. Мы ценим вклад каждой и каждого и считаем, что труд должен оплачиваться. Также, в связи с тем, что, погружаясь в работу над написанием книги, мы будем вынуждены значительно снизить активную психотерапевтическую практику — наша работа над книгой должна хотя бы частично восполнять наш стандартный доход», — объясняют авторы.

Напомним, в конце июня художники из арт-группы «Явь» создали стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия. Изображение появилось возле магазина «Большая семья» на Мытнинской улице и представляет собой оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям. Спустя месяц петербургский художник развесил в метро поручни из женских волос в рамках акции против домашнего насилия. А студенты Института Кино и Телевидения запустили видеопроект «Перерождение» о женщинах, которые столкнулись с домашним насилием, главная цель которого доказать, что открытый разговор о проблеме может стать ее решением.