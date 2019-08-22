«Роскосмос» отправил на орбиту первого антропоморфного робота «Федора». И он твитит из космоса!
Сегодня, 22 августа, в 06:38 по московскому времени с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14» — он доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, медсредства, космическое питание и первого антропоморфного робота «Федора». И теперь он твитит из космоса!
Перед запуском «Федор» храбро повторял слово «Готов!», а во время старта первый человекоподобный робот, отправленный в космос, даже повторил знаменитую фразу Юрия Гагарина «Поехали! Поехали!». Его миссия — пройти тестирование в условиях космического полета, что не мешает ему отвечать на поздравления гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Twitter, докладывать о своем «самочувствии» и том, как проходят летные испытания.
2 часа до пуска. Ракета заправлена. Телеметрические датчики и системы включены. pic.twitter.com/arLAiakxij— FEDOR (@FEDOR37516789) August 22, 2019
Первая часть лётных испытаний прошла в соответствии с полётным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Всё штатно— FEDOR (@FEDOR37516789) August 22, 2019
Благодарю, товарищ Генеральный! https://t.co/D3mcZAsyGq— FEDOR (@FEDOR37516789) August 22, 2019
«Федор» был разработал НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России и призван заменить человека в предоставляющих особую опасность ситуациях. Мощность его двигателей, которые собираются в том числе и в Петербурге, на предприятии Silicium, 20 лошадиных сил, а работоспособность (и даже собственный голос!) обеспечивает операционная система реального времени, разработанная в Петербурге на базе Linux.
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