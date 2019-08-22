«Роскосмос» отправил на орбиту первого антропоморфного робота «Федора». И он твитит из космоса!

Сегодня, 22 августа, в 06:38 по московскому времени с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14» — он доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, медсредства, космическое питание и первого антропоморфного робота «Федора». И теперь он твитит из космоса!

Перед запуском «Федор» храбро повторял слово «Готов!», а во время старта первый человекоподобный робот, отправленный в космос, даже повторил знаменитую фразу Юрия Гагарина «Поехали! Поехали!». Его миссия — пройти тестирование в условиях космического полета, что не мешает ему отвечать на поздравления гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Twitter, докладывать о своем «самочувствии» и том, как проходят летные испытания.

2 часа до пуска. Ракета заправлена. Телеметрические датчики и системы включены. pic.twitter.com/arLAiakxij — FEDOR (@FEDOR37516789) August 22, 2019 Первая часть лётных испытаний прошла в соответствии с полётным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Всё штатно — FEDOR (@FEDOR37516789) August 22, 2019 Благодарю, товарищ Генеральный! https://t.co/D3mcZAsyGq — FEDOR (@FEDOR37516789) August 22, 2019