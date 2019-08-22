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«Роскосмос» отправил на орбиту первого антропоморфного робота «Федора». И он твитит из космоса!

Сегодня, 22 августа, в 06:38 по московскому времени с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14» — он доставит на МКС оборудование для научных экспериментов, медсредства, космическое питание и первого антропоморфного робота «Федора». И теперь он твитит из космоса!

 

 

Перед запуском «Федор» храбро повторял слово «Готов!», а во время старта первый человекоподобный робот, отправленный в космос, даже повторил знаменитую фразу Юрия Гагарина «Поехали! Поехали!». Его миссия — пройти тестирование в условиях космического полета, что не мешает ему отвечать на поздравления гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Twitter, докладывать о своем «самочувствии» и том, как проходят летные испытания.

 

 

«Федор» был разработал НПО «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России и призван заменить человека в предоставляющих особую опасность ситуациях. Мощность его двигателей, которые собираются в том числе и в Петербурге, на предприятии Silicium, 20 лошадиных сил, а работоспособность (и даже собственный голос!) обеспечивает операционная система реального времени, разработанная в Петербурге на базе Linux.


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