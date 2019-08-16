Летчикам авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, совершившим посадку Airbus A321 в кукурузном поле под Москвой, присвоили звание Героев России . Остальные члены экипажа — старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, а также бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина — награждены орденами Мужества.

Соответствующий указ подписан президентов России Владимиром Путиным. «Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества. [Надеюсь], таких происшествий у нас будет как можно меньше — хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», — заявил Путин сегодня, 16 августа, открывая совещание с постоянными членами совбеза РФ.

Экстренное приземление с загоревшимся после встречи со стаей чаек двигателем называют «Чудом на Гудзоне», только в деревне Рыбаки Московской области — выжили все 233 пассажира, в том числе семь членов экипажа, находившихся на борту. Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия, для расследования причин сформирована специальная комиссия, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Все пассажиры были застрахованы и получат выплаты.

По данным представителей авиакомпании «Уральские авиалинии», основной причиной происшествия стал отказ силовых установок двигателей. «При взлете самолета, выполняющего рейс в Симферополь из Жуковского, произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя. Произошел отказ силовых установок. Борт совершил вынужденную посадку. Благодаря профессионализму экипажа и их слаженным действиям посадка прошла без трагических последствий. Самолет получил значительные повреждения и отстранен от полетов», — отмечается в пресс-службе.