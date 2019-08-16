Как правильно путешествовать – с максимальной пользой для себя и минимальным вредом для экологии

Во всем мире становится популярным Slow Travel – это своеобразный подход к путешествиям, который подразумевает не перемещение из одной точки в другую и посещение как можно большего количества мест, а погружение в чужую культуру и личностный рост. Чтобы ваш отпуск был экологичным и осознанным, нужно придерживаться ряда простых правил, о которых рассказала создательница самого большого в Петербурге магазина без упаковки «Крупа» Александра Рощина.

Жить следует в квартире, которую можно найти на Airbnb или CouchSurfing. Лучше всего, конечно, в семье: это поможет углубиться в традиции и хорошо скажется на вашем уровне языка. Проводить время нужно качественно. Не стоит ставить себе ограничения и пытаться посетить как можно больше мест сразу. Лучше спланировать график изначально и без спешки двигаться вперед. Открываться новому опыту. Slow travel подразумевает длительное пребывание на одном месте, так что идеальный вариант – взять долгий отпуск за свой счет, а в другой стране найти несложную подработку. Погружаться в историю, общаясь с местными жителями. Ни один экскурсовод никогда не покажет и не расскажет того, что знают местные. Стоит обратить на них внимание.

Конечно, такой вид путешествий подходит не всем: у кого-то семья, с которой тяжело ездить далеко, да и отпуска в России располагают к спешке. Поэтому важно уметь и классический пляжный отпуск в Турции или Таиланде провести экологично. Это, на самом деле, довольно просто. Необходимо: Брать с собой только то, что нужно. Зачастую мы везем с собой в отпуск полчемодана ненужных вещей. Стоит тщательно продумать, что вы точно будете носить и взять только это – вам же легче будет. То же самое с косметичкой и аптечкой. В освободившееся в чемодане место можно положить шоппер, бутылку для воды, бабмбуковые столовые приборы и контейнеры. Все то, что избавит вас от необходимости использовать пластик. По возможности старайтесь выбрать отель, который обеспечивается электричеством из альтернативных источников энергии. Сейчас такие найти несложно, это указывается на официальном сайте. Уже на месте старайтесь не использовать средства (шампуни, гели и т.д), предложенные отелем. Они все в пластиковой одноразовой упаковке. Просто не трогайте их, тогда никто их вам никто не сменит. За столом всегда берите только столько еды, сколько сможете съесть. Понятно, что хочется попробовать все и сразу, но ограничивая себя, можно подать кому-нибудь пример. И в следующий раз уже не только вы возьмете ровно столько, сколько нужно, но еще и ваш сосед. Обязательно уточните в отеле про раздельный сбор отходов, а еще используйте полотенца больше одного раза, а постельное попросите менять пореже. Во многих отелях сейчас так делают.