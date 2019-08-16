Минприроды предложило запретить губернаторам принимать решение о тушении лесных пожаров

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило запретить губернаторам принимать решения о тушении лесных пожаров — по мнению представителей ведомства, вопрос должен решаться на федеральном уровне, а не региональном.

Минприроды совместно с Рослесхозом и субъектами Российской Федерации разработало предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами. Согласно документу, решение о тушении лесных пожаров должно приниматься не на региональном уровне непосредственно губернаторы субъектов, а на федеральном. Кроме того, необходимо исключить возможность самостоятельно менять границы установленных зон контроля, где возгорания можно не предотвращать, если расходы на это превышают ущерб.

«В текущем году в ряде регионов фиксировались случаи необоснованного принятия решения о не тушении пожаров в лесах рядом с особо охраняемыми природными территориями, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий», — говорится в официальном сообщении. Также министерство говорит о необходимости наделения Рослесхоза полномочиями по охране лесов от пожаров на территориях наиболее подверженных опасности возгораний.

Напомним, 29 июля, спустя три месяца после начала горения лесов в Сибири (первые очаги были зафиксированы еще в середине мая), власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации в регионах. Общая площадь горения тогда составила 3 миллиона гектаров. По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы, как сообщалось ранее. Позже Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога в лесах Сибири — ими «прикрывали» незаконные вырубки деревьев.

Пока власти Красноярского края говорили о том, что пожары в Сибири «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно», петербургские художники создавали общественный резонанс через искусство. Уличный художник Loketski показал «Экономически невыгодную мать» — ответ на заявления властей, представляющий собой портрет Родины-матери, нанесенный на ствол сгоревшего дерева. Digital-артист Елена Шейдлина также создала фотопроект, посвященный проблеме лесных пожаров в Сибири.