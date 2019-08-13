Специально для «Собака.ru»:

Не увидишь — не задумаешься. Когда полгода назад я приехала на остров Бали, увидела океан и мусорную свалку и была поражена. Ты пробираешься сквозь плавающий мусор, вокруг тебя этикетки, упаковки от макарон, бутылки, лески, пластыри, а потом тебя накрывает волна этого же мусора. Вернувшись в Санкт-Петербург, я начала изучать эту проблему. Считаю, «все начинается и зависит от тебя».

Сейчас я придерживаюсь осознанного потребления, читаю обо всех проблемах, узнаю, какими способами их можно решить, рассказываю об этом друзьям и семье. Мы сортируем мусор, сдаем его в раздельный сбор. Я знаю, что сейчас не каждый готов уделить время для поиска информации об экологической обстановке, тем более находить решения проблем. Я решила сделать этот проект, чтобы рассказать обо всем с помощью серии коротких фильмов, построенных на образах, где каждый узнает ту выжимку, которую я собирала не один день.

Как-то один человек мне написал: «Бороться с пластиком — это то же самое, что бороться с коррупцией. Бесполезно». А что, если попробовать? Все зависит от тебя. Если каждый подумает и начнет: «а почему бы мне не попробовать сортировать мусор?», «не выкидывать его на улицу?», «не покупать постоянно пакеты в магазинах?» — то картинка сразу изменится. И мысль о бесполезности исчезнет. Главное — это начать.