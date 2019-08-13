Петербургский режиссер Ксения Гальянова сняла короткометражный фильм Madonna 2019 о проблемах загрязнения окружающей среды
Петербургский режиссер Ксения Гальянова сняла короткометражный фильм о проблемах загрязнения окружающей среды. Работа получила название Madonna 2019 и представляет собой оммаж картине Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», призванный показать людям, «что может случиться с природой, и как мы можем повлиять на состояние планеты».
Короткий метр Madonna 2019 стал первой картиной в рамках проекта Its UP to you, призванного обратить внимание общественности на проблемы экологии. Оммаж картине да Винчи, по словам режиссера, является точкой отсчета — далее в рамках проекта будут выпущены короткометражные фильмы на темы «Загрязнение окружающей среды», «Осознанное потребление», «Зеленый — новый черный», «Я не капля в море» и другие.
В планах Ксении Гальяновой открыть персональную выставку — совместно со скульпторами, фотографами и иллюстраторами, которые тоже хотят высказаться о проблемах загрязнения окружающей среды через искусство. Экспозиция станет доступна 5 июня 2020 года в День экологии. «Мне важно сделать проект международным, чтобы он повлиял на мысли и действия как можно большего количества людей», — добавляет режиссер.
Ксения Гальянова
Специально для «Собака.ru»:
Не увидишь — не задумаешься. Когда полгода назад я приехала на остров Бали, увидела океан и мусорную свалку и была поражена. Ты пробираешься сквозь плавающий мусор, вокруг тебя этикетки, упаковки от макарон, бутылки, лески, пластыри, а потом тебя накрывает волна этого же мусора. Вернувшись в Санкт-Петербург, я начала изучать эту проблему. Считаю, «все начинается и зависит от тебя».
Сейчас я придерживаюсь осознанного потребления, читаю обо всех проблемах, узнаю, какими способами их можно решить, рассказываю об этом друзьям и семье. Мы сортируем мусор, сдаем его в раздельный сбор. Я знаю, что сейчас не каждый готов уделить время для поиска информации об экологической обстановке, тем более находить решения проблем. Я решила сделать этот проект, чтобы рассказать обо всем с помощью серии коротких фильмов, построенных на образах, где каждый узнает ту выжимку, которую я собирала не один день.
Как-то один человек мне написал: «Бороться с пластиком — это то же самое, что бороться с коррупцией. Бесполезно». А что, если попробовать? Все зависит от тебя. Если каждый подумает и начнет: «а почему бы мне не попробовать сортировать мусор?», «не выкидывать его на улицу?», «не покупать постоянно пакеты в магазинах?» — то картинка сразу изменится. И мысль о бесполезности исчезнет. Главное — это начать.
Напомним, ранее самый молодой бартендер El Copitas Bar запустила акцию #formemorychallenge и призвала все бары Петербурга к осознанному потреблению. Первым делом 22-летняя Женя Зарукина приучила отделять стекло от общего мусора своих коллег из легендарного бара на Колокольной, 2, а теперь агитирует делать то же всех представителей барной индустрии города. А еще петербургские студенты запустили видеопроект «Перерождение», в котором российские девушки рассказывают свою историю домашнего насилия.
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