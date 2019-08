Короткий метр Madonna 2019 стал первой картиной в рамках проекта Its UP to you, призванного обратить внимание общественности на проблемы экологии. Оммаж картине да Винчи, по словам режиссера, является точкой отсчета — далее в рамках проекта будут выпущены короткометражные фильмы на темы «Загрязнение окружающей среды», «Осознанное потребление», «Зеленый — новый черный», «Я не капля в море» и другие.

В планах Ксении Гальяновой открыть персональную выставку — совместно со скульпторами, фотографами и иллюстраторами, которые тоже хотят высказаться о проблемах загрязнения окружающей среды через искусство. Экспозиция станет доступна 5 июня 2020 года в День экологии. «Мне важно сделать проект международным, чтобы он повлиял на мысли и действия как можно большего количества людей», — добавляет режиссер.