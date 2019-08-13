Депутаты Государственной думы готовы приступить к разработке законопроекта о сокращении рабочей недели уже в сентябре. При этом внедрение идеи «четырехдневки», которая ранее была забракована почти половиной россиян, должно происходить при сохранении существующего уровня заработной платы.

«Инициативу о введении четырехдневной рабочей недели мы, безусловно, поддерживаем. Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию», — отметил первый замруководителя думской фракции «Единая Россия», член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Парламентарий вспомнил, что на рубеже 19 и 20 веков предложение о переходе на восьмичасовой рабочий день также было принято негативно. Поэтому новый переход, только уже на четырехдневную рабочую неделю, должен быть постепенным — в соответствии с возможностями экономики и без потрясений для работодателей. Кроме того, сохраниться должен и существующий уровень зарплаты россиян. «Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета», — добавил Исаев.

Напомним, 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал переход с «пятидневки» на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, к переменам ведет технологический прогресс и перестройка мировой экономики. Позже социологи провели опрос и выяснили отношение россиян к данной идее — положительно относятся к переходу на «четырехдневку» всего 29% респондентов. Отрицательной стороной сокращения рабочей недели прежде всего называют снижение заработной платы — в этом уверены 82% опрошенных.