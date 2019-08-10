Минздрав перечислил регионы с самым здоровым населением
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше, чем остальные граждане России. В этих республиках на 100 тыс. населения зарегистрировано 95–96 тыс. заболеваний. В первую тройку самых здоровых регионов вошла и Курская область — 116,5 тысяч. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные Минздрава за 2018 год. При этом уточняется, что у одного человека может быть несколько заболеваний.
Так, наибольшее количество больных зафиксировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии, а новые заболевания были выявлены в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Напомним, что ранее Минздрав сообщил об увеличении числа детей с инвалидностью – разница практически в двадцать тысяч. А в апреле стало известно, что Минздрав будет блокировать публичные призывы к отказу от вакцинации.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.