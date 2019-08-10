Минздрав перечислил регионы с самым здоровым населением

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше, чем остальные граждане России. В этих республиках на 100 тыс. населения зарегистрировано 95–96 тыс. заболеваний. В первую тройку самых здоровых регионов вошла и Курская область — 116,5 тысяч. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные Минздрава за 2018 год. При этом уточняется, что у одного человека может быть несколько заболеваний.