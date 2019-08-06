Генеральная прокуратура России выявила факты намеренного поджога в лесах Сибири. По информации ведомства, ими «прикрывали» незаконные вырубки лесов — подобные случаи были зафиксированы в Иркутской области.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил о необходимости установления контроля в местах законных вырубок деревьев. «Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», — уточнил он.

Ранее прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере окружающей среды Роман Федосов также отметил, что власти Иркутской области искажали статистику по лесным пожарам. «Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», — отметил Федосов.

Недостоверные сведения были предоставлены по факту возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидаций пожаров, из-за чего федеральные власти и профильные структуры не могли вовремя отреагировать на происходящее. Еще одной проблемой лесных пожаров в Сибири стала «волокита» — из-за нее власти Приангарья не успели увеличить группировку для тушения пожаров.