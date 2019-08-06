Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога в лесах Сибири — ими «прикрывали» незаконные вырубки деревьев
Генеральная прокуратура России выявила факты намеренного поджога в лесах Сибири. По информации ведомства, ими «прикрывали» незаконные вырубки лесов — подобные случаи были зафиксированы в Иркутской области.
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Здесь и далее фото: Федеральная Авиалесоохрана
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил о необходимости установления контроля в местах законных вырубок деревьев. «Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами «прикрывали» незаконные рубки», — уточнил он.
Ранее прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере окружающей среды Роман Федосов также отметил, что власти Иркутской области искажали статистику по лесным пожарам. «Достоверно можно говорить об искажениях в Иркутской области и ряде других регионов. По Красноярскому краю проверка еще идет, по Бурятии таких случаев выявлено не было», — отметил Федосов.
Недостоверные сведения были предоставлены по факту возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидаций пожаров, из-за чего федеральные власти и профильные структуры не могли вовремя отреагировать на происходящее. Еще одной проблемой лесных пожаров в Сибири стала «волокита» — из-за нее власти Приангарья не успели увеличить группировку для тушения пожаров.
29 июля, спустя три месяца после начала горения лесов в Сибири (первые очаги были зафиксированы еще в середине мая), власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации в регионах. Общая площадь горения тогда составила 3 миллиона гектаров — это привело к задымлению в городах соседних регионов. В тот же день губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что пожары в Сибири «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно».
По состоянию на 6 августа, режим ЧС сохраняется в четырех регионах страны — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Площадь возгорания составляет около 2,3 миллионов гектаров, в зоне задымления — более 600 населенных пунктов. В тушении огня принимают участие более 10 тысяч человек, 3 тысячи единиц техники и 86 воздушных судов. С 1 августа военная авиация сбросила на горящие леса более 8,1 миллиона тонн воды.
По информации МЧС, основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем, а не сухие грозы, как сообщалось ранее. С 3 августа за сутки было потушено более 30 лесных пожаров на площади 217 гектаров. Россияне продолжают подписывать петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири — оставлено уже 1,1 миллион подписей. Кроме того, 1 августа было заведено первое уголовное дело по факту пожаров. По состоянию на 5 августа их число возросло до 277.
Высказываются и петербуржцы. Уличный художник Loketski показал «Экономически невыгодную мать» — ответ на заявления властей, представляющий собой портрет Родины-матери, нанесенный на ствол сгоревшего дерева. Digital-артист Елена Шейдлина также создала фотопроект, посвященный проблеме лесных пожаров в Сибири.
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