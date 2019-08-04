Боярский объяснил, почему петербуржцы лидируют по количеству психических расстройств

Народный артист Михаил Боярский дал интервью радиостанции «Говорит Москва». В ходе беседы он прокомментировал рейтинг регионов с наибольшим количеством пациентов, имеющих ментальные проблемы. Выяснилось, что петербуржцы заняли «почетное» первое место —4,7 тысяч душевнобольных людей. Однако, по мнению Боярского, такие подсчеты бессмысленны. «Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть», — утверждает он.