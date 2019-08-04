Боярский объяснил, почему петербуржцы лидируют по количеству психических расстройств
Народный артист Михаил Боярский дал интервью радиостанции «Говорит Москва». В ходе беседы он прокомментировал рейтинг регионов с наибольшим количеством пациентов, имеющих ментальные проблемы. Выяснилось, что петербуржцы заняли «почетное» первое место —4,7 тысяч душевнобольных людей. Однако, по мнению Боярского, такие подсчеты бессмысленны. «Если бы не было психов, не было бы искусства. Это называется культурная столица, в культурной столице очень нормальных людей не может быть», — утверждает он.
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Фото: информационное агентство ТАСС
Более того, артист предположил, что врачи заняты не своим делом. Например, лучше посчитать, сколько лекарств необходимо давать больным. «Потому что это не совсем здоровый интерес…», – отметил он.
Напомним, что недавно Минздрав опубликовал статистику, согласно которой Петербург оказался лидером среди российских городов по количеству людей с психическими расстройствами. Второе место досталось Москве, а на третьем месте – Татарстан.
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