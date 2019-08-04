Минздрав сообщил об увеличении числа детей с инвалидностью – разница практически в двадцать тысяч

Согласно данным Миндрава РФ за 2018 год детей с инвалидностью стало ощутимо больше по сравнению с предыдущим годом: если в 2017-м их число составляло 568 523, то в этом году показатель возрос до 586 855 – разница почти в двадцать тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

Чаще всего инвалидность вызывают психические расстройства и расстройства поведения – данные 2018 и 2017 годов это подтверждают (52,7 и 50,6 соответственно на 10 тысяч населения). Не изменился и среднестатистический возраст детей-инвалидов – от 10 до 14 лет. В 2018 году эта цифра достигла почти 200 тысяч.

Однако процент несовершеннолетних с инвалидностью, проживающих в интернате, уменьшился – 10,4 %. В прошлом году он был равен 11%.