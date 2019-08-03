Договор о ракетах средней и малой дальности прекратил действие

Российский МИД рассказал, что Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), заключённый СССР и США в 1987 году, утратил свою силу — об этом стало известно из заявления ведомства на официальном портале правовой информации.

ДРСМД — один из важнейших документов времён Холодной войны, в 1987 году СССР и США пообещали отказаться от баллистических ракет наземного базирования средней (от тысячи до 5,5 тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности.

Он был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом в Вашингтоне. К 1991 году условия договора выполнились: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов на 117 объектах, США — 846 комплексов на 31 объекте.