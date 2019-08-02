Авиакомпания S7 временно вернула свое историческое название — «Авиакомпания "Сибирь"» — и запустила кампанию по восполнению сгоревших лесов Сибири. Цель — собрать средства для посадки одного миллиона деревьев, однако уже сейчас можно восполнить зеленый запас 38 тысячами саженцев.

Следить за ходом кампании можно на сайте — счетчик покажет, сколько деревьев из заявленного миллиона уже можно посадить. По состоянию на 11:00 2 августа средств собрано на 38 448 деревьев.

В рамках кампании, с каждого проданного на сайте билета на рейсы по сибирским направлениям будет перечислено по 100 рублей. Также участники программы лояльности S7 Priority могут конвертировать свои накопленные мили в деревья — каждые 500 миль позволят посадить одно. Также можно пожертвовать 100 рублей в фонд восполнения леса.

29 июля, спустя три месяца после начала горения лесов в Сибири (первые очаги были зафиксированы еще в середине мая), власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации в регионах. Общая площадь горения тогда составила 3 миллиона гектаров — это привело к задымлению в городах соседних регионов. В тот же день губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что пожары в Сибири «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно».

По состоянию на 1 августа, уже более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления. В тушении пожаров в Красноярском крае и Якутии задействована авиация МЧС — два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, которые осуществили более 25 сбросов воды общей массой свыше более 260 тонн. Кроме того, для тушения в Красноярский край прибыли аэромобильные группы ГУ МЧС России по Хакасии и Кемеровской области в составе 100 человек и 15 единиц техники. Всего на данный момент от различных служб задействовано более 2,8 тысяч человек и 390 единиц техники.

Вечером 1 августа Следственный комитет РФ по Красноярскому краю возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Красноярском крае — по статье №293 «Халатность» Уголовного Кодекса РФ.

Россияне создали петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. В настоящий момент обращение подписали 872 тысячи человек. Высказываются и петербуржцы. Уличный художник Loketski показал «Экономически невыгодную мать» — ответ на заявления властей, представляющий собой портрет Родины-матери, нанесенный на ствол сгоревшего дерева. Digital-артист Елена Шейдлина также создала фотопроект, посвященный проблеме лесных пожаров в Сибири.