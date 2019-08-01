Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

По предварительной версии следствия, с 22 марта по 1 августа должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

29 июля, спустя три месяца после начала горения лесов в Сибири (первые очаги были зафиксированы еще в середине мая), власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации в регионах. Общая площадь горения тогда составила 3 миллиона гектаров — это привело к задымлению в городах соседних регионов. В тот же день губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что пожары в Сибири «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно».

По состоянию на 1 августа, уже более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления. В тушении пожаров в Красноярском крае и Якутии задействована авиация МЧС — два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, которые осуществили более 25 сбросов воды общей массой свыше более 260 тонн. Кроме того, для тушения в Красноярский край прибыли аэромобильные группы ГУ МЧС России по Хакасии и Кемеровской области в составе 100 человек и 15 единиц техники. Всего на данный момент от различных служб задействовано более 2,8 тысяч человек и 390 единиц техники.

Россияне создали петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. В настоящий момент обращение подписали 872 тысячи человек. Высказываются и петербуржцы. Уличный художник Loketski показал «Экономически невыгодную мать» — ответ на заявления властей, представляющий собой портрет Родины-матери, нанесенный на ствол сгоревшего дерева. Digital-артист Елена Шейдлина также создала фотопроект, посвященный проблеме лесных пожаров в Сибири.