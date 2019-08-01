Елена Шейдлина показала фотопроект, посвященный лесным пожарам в Сибири

Петербургский digital-артист Елена Шейдлина создала фотопроект, посвященный проблеме лесных пожаров в Сибири. На снимках художник сливается воедино со мхом, который постепенно воспламеняется — и, как итог, сгорает дотла. Вместе с природой обугливается и сама Лена, превращаясь в сожженную землю и черные от дыма «легкие» планеты.

Публикуем полный текст манифеста Елены Шейдлиной.

«Нам оставят только мерзлую пустыню. Все остальное сгорит или продадут подешевле заграницу. Пересохнут ручьи и умрут все звери... Останется край сухих осинок. На восстановление природных ландшафтов и стабилизации экосистем потребуется несколько столетий.

Этот пожар — экологическая катастрофа, главной причиной которой стали в том числе нелегальные вырубки лесов так называемыми «черными лесорубами», которые сначала поджигаются, а потом вывозят их в Китай.

Тайга режется аккуратно — ломтями. Из космоса это выглядит как сыпь на теле больного. Пятно, словно лишай, расползается на север, по рукавам рек, по нитям дорог, обволакивает городки и поселки, которые без лесов даже из космоса кажутся посеревшими и больными… Прекратить все это возможно будет только совместной реакцией на происходящий ад»