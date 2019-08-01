Елена Шейдлина показала фотопроект, посвященный лесным пожарам в Сибири
Петербургский digital-артист Елена Шейдлина создала фотопроект, посвященный проблеме лесных пожаров в Сибири. На снимках художник сливается воедино со мхом, который постепенно воспламеняется — и, как итог, сгорает дотла. Вместе с природой обугливается и сама Лена, превращаясь в сожженную землю и черные от дыма «легкие» планеты.
Публикуем полный текст манифеста Елены Шейдлиной.
«Нам оставят только мерзлую пустыню. Все остальное сгорит или продадут подешевле заграницу. Пересохнут ручьи и умрут все звери... Останется край сухих осинок. На восстановление природных ландшафтов и стабилизации экосистем потребуется несколько столетий.
Этот пожар — экологическая катастрофа, главной причиной которой стали в том числе нелегальные вырубки лесов так называемыми «черными лесорубами», которые сначала поджигаются, а потом вывозят их в Китай.
Тайга режется аккуратно — ломтями. Из космоса это выглядит как сыпь на теле больного. Пятно, словно лишай, расползается на север, по рукавам рек, по нитям дорог, обволакивает городки и поселки, которые без лесов даже из космоса кажутся посеревшими и больными… Прекратить все это возможно будет только совместной реакцией на происходящий ад»
29 июля, спустя три месяца после начала горения лесов в Сибири (первые очаги были зафиксированы еще в середине мая), власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации в регионах. Общая площадь горения тогда составила 3 миллиона гектаров — это привело к задымлению в городах соседних регионов. В тот же день губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что пожары в Сибири «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно».
По состоянию на 1 августа, уже более 800 населенных пунктов находятся в зоне задымления. В тушении пожаров в Красноярском крае и Якутии задействована авиация МЧС — два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, которые осуществили более 25 сбросов воды общей массой свыше более 260 тонн. Кроме того, для тушения в Красноярский край прибыли аэромобильные группы ГУ МЧС России по Хакасии и Кемеровской области в составе 100 человек и 15 единиц техники. Всего на данный момент от различных служб задействовано более 2,8 тысяч человек и 390 единиц техники.
Россияне создали петицию с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. В настоящий момент обращение подписали 872 тысячи человек. Высказываются и петербуржцы. Уличный художник Loketski показал «Экономически невыгодную мать» — ответ на заявления властей, представляющий собой портрет Родины-матери, нанесенный на ствол сгоревшего дерева.
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