В Шуваловском парке появилась «Экономически невыгодная мать» — арт-объект, посвященный пожарам в Сибири

В Шуваловском парке в Парголово появилась «Экономически невыгодная мать». Изображение Родины-матери с плакатов времен Великой Отечественной войны, нанесенное на ствол сгоревшего дерева, стало посвящением пожарам в Сибири и ответом на заявление властей о том, пожары — «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно».

Здесь и далее фото: @loketski



Автором работы выступил петербургский уличный художник Loketski. «Когда твоя родная мать больна, у нее сильнейший жар, она задыхается и молит о помощи, ты стоишь над постелью с калькулятором и говоришь: «Нет, мам. Я лучше для соседки в аптеку схожу, это экономически выгоднее». Позор тому, кто здоровье матери пересчитывает на рубли!», — реагирует художник на слова губернатора Красноярского края Александра Усса. 29 июля Александр Усс заявил, что пожары в Сибири «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно». «Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее? Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно», — ответил губернатор на вопрос об экономической целесообразности тушения пожаров. В Сибири горят три миллиона га леса. О том, что важно знать, рассказывает главный редактор «Красноярск.Собака.ru» Александра Таянчина

В тот же день, спустя три месяца после начала горения лесов в Сибири (первые очаги были зафиксированы еще в середине мая), власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации в регионах. Тогда общая площадь горения составила 3 миллиона гектаров, а в зоне задымления находились порядка 500 населенных пунктов в более чем 20 регионах России. Заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин назвал причиной распространения лесных пожаров недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний. «В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов», — отметил он.

Фото: Роскосмос