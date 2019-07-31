Специалисты федерального исследовательского центра питания и биотехнологии заявили, что состав потребительской корзины в России должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста. Соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор и Минздрав России и планируется к рассмотрению на очередном заседании рабочей группы, занимающейся определением потребкорзины и прожиточного минимума. Если оно будет принято, мужчинам придется тратить на еду на 14% больше денежных средств, чем женщинам.

Так, действующая в настоящий момент продуктовая корзина взрослого человека на год «весит» 808 килограмм, а после изменения — «потяжелеет» до 980 килограмм для мужчин и 837 для женщин. Свежих фруктов в наборах для пенсионеров в два раза больше, для трудоспособных граждан — на 50-100% и на 17% — для детей.

Порции мяса также увеличены на 7-27% в зависимости от категории, рыбы — на 25-44%, молочных продуктов — на 4-12%, яиц — на 25-36%, овощей — на 9-33%. А вот хлеб и картофель посчитали не такими полезными и снизили их количество — на 5-16 и 6-13% соответственно.

«Мы называем наборы физиологически обоснованными, базовыми — вместо существующих минимальных. Мы считаем, что говорить о минимуме позорно, нужно обеспечивать потребности человека», — отметил научный руководитель ФИЦ питания Виктор Тутельян. Он также добавил, что, несмотря на увеличение количества продуктов, по энергетической ценности рацион остается сбалансированным.

Состав новой потребительской корзины планируется утвердить с 1 января 2021 года. Эксперты не исключают также изменение расчета прожиточного минимума россиян. На сегодняшний день его размер определяют с учетом стоимости набора продуктов, непродовольственных товаров и услуг. По итогам 1 квартала 2019 года, размер прожиточного минимума составит 11,7 тысяч рублей для трудоспособных граждан, 8,9 тысяч — для пенсионеров и 10,6 тысяч — для детей.