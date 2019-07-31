Петербургские студенты запустили видеопроект «Перерождение» — о женщинах, которые столкнулись с домашним насилием
Студенты Санкт-Петербургского Института Кино и Телевидения запустили видеопроект «Перерождение», в рамках которого женщины по всей России рассказывают свою историю о том, как столкнулись с домашним насилием. Главная цель проекта — доказать, что открытый разговор о проблеме может стать ее решением.
Режиссер Вероника Кузнецова, оператор Валерия Ермакова, звукорежиссер Маргарита Гогинашвили, продюсер Александра Пономарева и сценарист Елизавета Прохорова запустили проект «Перерождение» осенью 2018 года, выпустив первый фильм цикла — тату-мастере Жене Захар из Уфы, которая бесплатно перекрывает шрамы девушкам.
В начале июля девушки выпустили вторую серию цикла «Перерождение», продолжая придавать огласке истории девушек, столкнувшихся с домашним насилием и сумевших найти в себе силы, чтобы уйти. «Мы не можем рассчитывать на защиту государства. Единственное, что нас спасет — взаимопомощь. Правозащитники, адвокаты, волонтеры, тату-мастера по всему миру помогают жертвам домашнего насилия», — говорят они.
Главная цель проекта — доказать, что для того, чтобы победить домашнее насилие, об этой проблеме должны говорить открыто. «Когда государство раз за разом принимает все новые законы, помогающие избежать ответственности тем, кто планомерно нас уничтожает, единственная возможность выжить — действовать самой. «Перерождение» нужно для того, чтобы женщины узнали, когда норма в отношениях становится патологией, забота — насилием, а то, что начиналось как любовь, превращается в абьюз», — рассказывают авторы проекта.
Напомним, петербургский художник Отто Макс провел акцию против домашнего насилия. Он развесил на поручнях в метро волосы, которые заплел в косы вместе с двумя девушками. И художник, и ассистентки в этот момент были побриты налысо. Ранее художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия. В декабре 2018 года участницы феминистского движения Петербурга «Она» вышли на согласованный митинг в Овсянниковском саду, проходящий в рамках кампании ООН «16 дней против гендерного насилия».
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