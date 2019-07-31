Петербургские студенты запустили видеопроект «Перерождение» — о женщинах, которые столкнулись с домашним насилием

Студенты Санкт-Петербургского Института Кино и Телевидения запустили видеопроект «Перерождение», в рамках которого женщины по всей России рассказывают свою историю о том, как столкнулись с домашним насилием. Главная цель проекта — доказать, что открытый разговор о проблеме может стать ее решением.

Режиссер Вероника Кузнецова, оператор Валерия Ермакова, звукорежиссер Маргарита Гогинашвили, продюсер Александра Пономарева и сценарист Елизавета Прохорова запустили проект «Перерождение» осенью 2018 года, выпустив первый фильм цикла — тату-мастере Жене Захар из Уфы, которая бесплатно перекрывает шрамы девушкам. В начале июля девушки выпустили вторую серию цикла «Перерождение», продолжая придавать огласке истории девушек, столкнувшихся с домашним насилием и сумевших найти в себе силы, чтобы уйти. «Мы не можем рассчитывать на защиту государства. Единственное, что нас спасет — взаимопомощь. Правозащитники, адвокаты, волонтеры, тату-мастера по всему миру помогают жертвам домашнего насилия», — говорят они.