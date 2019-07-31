Петербургский художник развесил в метро поручни из женских волос в рамках акции против домашнего насилия

Петербургский художник Отто Макс провел акцию против домашнего насилия. Он развесил на поручнях в метро волосы, которые заплел в косы вместе с двумя девушками. И художник, и ассистентки в этот момент были побриты налысо. «Это метафора насилия, драки, в которой любой пассажир при желании мог бы стать участником и почувствовать себя в роли нападающего», — объяснил художник.

«Я не могу обойти стороной тему насилия в семье. Это преступление, игнорировать которое не сможет ни один здравомыслящий человек. Каждый год от последствий домашнего насилия погибают тысячи женщин. Но многие люди не хотят признавать, что это происходит вокруг них. Им удобно жить в своем мире, в котором нет места чужим проблемам», — рассказывает Отто Макс.

Художник признался, что знает о домашнем насилии не понаслышке — из личного опыта своей семьи. Он рассказал, что его отчим «подвыпившим любил распускать руки на женщин», а органы правопорядка «предпочитали не вмешиваться в семейные разборки, пока не будет хотя бы каких-то увечий, вроде переломанных конечностей или понажовщины». С его слов, соседи на просьбы о помощи не реагировали, а «в лучшем случае, наморщившись, предлагали вызвать ментов».

Напомним, ранее художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия. Изображение появилось возле магазина «Большая семья» и представляет собой оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям. В декабре 2018 года участницы феминистского движения Петербурга «Она» вышли на согласованный митинг в Овсянниковском саду, проходящий в рамках кампании ООН «16 дней против гендерного насилия».

Ранее Отто Макс создал инсталляцию, показывающую «разрушительное действие цензуры». Он обезличил произведения литературы — от петербургского музыканта и автора Алексея Никонова до классика русского слова Льва Николаевича Толстого — чтобы обратить внимание на «усиливающуюся в России цензуру и безразличие к ней со стороны творческих людей».