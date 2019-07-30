Иван Дорн записал манифест к человечеству, призывающий задуматься над состоянием экологии планеты

Певец, основатель собственного лейбла Masterskaya , музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете.

«Они гадят, гадят, гадят! Хотя четко понимают, что природа параллельно умирает, увядает… Может, хватит? Земле больно. Человека занесло. Он уже на том этапе, когда он природе — зло. Сам себя превозносимый выше елей, выше скал доскакал до дисбаланса у начала всех начал. Мы чему бросаем вызов, нарываясь на конфликт? Нас природа в этом смысле очень быстро победит», — призывает Дорн в своем манифесте.

Музыкант также приводит в пример Припять — город, превратившийся в лес за несколько десятилетий после того, как был покинут людьми. Дорн напоминает о том, как долго природа справляется с мусором — консервные банки разлагаются 90 лет, фильтры от сигарет — 10, 500 лет пластмасса, 200 — пластиковые пакеты. «Встань с дивана, кто со мной — говорить, чтобы все люди были совестны с землей», — подытоживает музыкант.

«К 2030 году уже и не надо будет… Надо здесь и сейчас каждому ценить природу», «Продолжайте в том же духе. Нужно капать на мозги, чтобы [люди] под себя не срали, а на субботник шли», — реагируют на манифест в комментариях. Однако некоторые относятся скептически: «Проблема в том, что те, кто мусорит на природе, вряд ли знают, кто такой Дорн, или уже забыли о нем после "Бигуди"».

Напомним, жители Земли уже исчерпали все возобновляемые ресурсы планеты, которые она могла бы воспроизвести в течение 2019 года. Как следует из отчета Global Footprint Network, люди начали брать у планеты «в долг», ликвидируя ресурсы и накапливая отходы — в первую очередь, углекислый газ. Ранее ООН также представила масштабный доклад о состоянии животного и растительного мира Земли, в которм эксперты предрекают вымирание миллиона биологических видов из-за деятельности человека — уже в ближайшие десятилетия.