Жители Земли исчерпали все возобновляемые ресурсы планеты, рассчитанные на 2019 год

Жители Земли уже исчерпали все возобновляемые ресурсы планеты, которые она могла бы воспроизвести в течение 2019 года. Как следует из отчета Global Footprint Network, люди начали брать у планеты «в долг», ликвидируя ресурсы и накапливая отходы — в первую очередь, углекислый газ.

На данный момент это рекорд — в 2018 году Всемирный день экологического долга (врем, когда количество использованных человеком возобновляемых ресурсов за год начинает превышать тот объем, который Земля способна воспроизвести, — прим. ред.) наступил 1 августа. Человечество использует ресурсы планеты в 1,75 раз быстрее, чем она успевает их восстановить. В свою очередь излишнее потребление приводит к исчезновению лесов, эрозии почвы, загрязнению морей и океанов, вымиранию биологических видов и изменению климата.

Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года, однако дефицит тогда составлял всего два дня. С каждым годом «долг» становится все больше — в 2000 году черта была проведена в начале октября, в 2013-ом — 20 августа, в 2014-ом — 19 августа, в 2015-ом — 13 августа. По данным Global Footprint Network, ежегодно человечество расходует столько ресурсов, сколько смогли бы обеспечить 1,6 таких планет, как Земля. Если потребление не умерить, к 2030 году человечеству понадобится две Земли — Всемирный день экологического долга наступит в конце июня.

Напомним, ранее Организация Объединенных Наций представила масштабный доклад о состоянии животного и растительного мира Земли. В документе, над которым работали специалисты более 50 стран на основе 15 тысяч научных исследований, говорится о возможности вымирания миллиона биологических видов из-за деятельности человека — уже в ближайшие десятилетия.