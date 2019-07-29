В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Общая площадь горения — 3 миллиона гектаров

Сегодня, 29 июля, спустя три месяца после начала горения лесов в Сибири (первые очаги были зафиксированы еще в середине мая), власти Красноярского края, Иркутской области и Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации в регионах. Общая площадь горения составляет 3 миллиона гектаров — это привело к задымлению в городах соседних регионов.

В зоне задымления — порядка 500 населенных пунктов в более чем 20 регионах России. «Дым распространяется на тысячи километров, качество жизни резко ухудшается, даже в городах возросло количество обратившихся за медицинской помощью, закрывались или меняли режим работы аэропорты, происходил сбой в расписании вылетов», — говорит замглавы МЧС Александр Чуприян.

На данный момент в лесах Сибири зафиксировано 232 очага возгорания. Они начали появляться еще в середине мая из-за природных аномалий — высокой температуры и отсутствия осадков, сухих гроз и малого снежного покрова в зимний период. Для борьбы с горением привлекли более 3 тысяч человек, 500 единиц наземной техники и 60 единиц автотехники.

Россияне создали петицию в требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири. «В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири. Это совершенно ненормально, что в соседних областях люди ощущают пожары в Красноярском крае! Представляете, что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса?», — говорится в тексте петиции. В настоящий момент обращение подписали почти 500 тысяч человек.

Сегодня днем, 29 июля, губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что пожары в Сибири «обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно». «Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее? Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно», — сказал Усс на вопрос об экономической целесообразности тушения пожаров.

В настоящий момент общая площадь пожаров составляет более 3 миллионов гектаров. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области — 137 очага и 600 тысяч гектаров горящего леса. В Красноярском крае общая площадь составляет 985 тысяч гектаров. Еще 85 очагов зафиксированы на площади 522 тысячи гектаров — они находятся в труднодоступной местности, где их тушение считается нецелесообразным.