Статистика дня: 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал у россиян их отношение к идее введения электронных паспортов в стране. 59% опрошенных не готовы поменять бумажные документы на электронные. Идея обновления идентификаторов личности понравилась только молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и мужчинам (36%).

Основной недостаток электронного паспорта россияне видят в его ненадежности — так ответили 22% респондентов. Еще 8% опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Для 4% россиян риски связаны с возможной утечкой данных третьим лицам или потерей самого паспорта. Также 3% россиян считают, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом.

Достоинством обновленного документа, удостоверяющего личность, россияне назвали универсальность — новый электронный паспорт будет содержать данные о гражданине, его месте проживания и подпись, водительские права, информацию СНИЛС и ИНН. 8% респондентов причислили к достоинствам компактность и долговечность карточки, а 7% — практичность.

Наиболее полезной «фишкой» многофункционального паспорта россияне назвали использование его в качестве банковской карты для оплаты различных услуг и получения денежных средств — так считает 71% опрошенных. 68% россиян отметили возможность отправки документов в различные госучреждения без их посещения, а 62% — голосование на выборах.

Напомним, к 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта. Вместо них правительство предлагает переход на электронные документы. Пилотный проект стартует уже в следующем году — первыми обладателями новых удостоверений личности станут москвичи. В 2020 году власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз. Кроме того, в следующем году также могут появиться электронные водительские права.