Президент России Владимир Путин одобрил введение режима «открытого неба» в петербургском аэропорту «Пулково». Предоставить соответствующий статус воздушным воротам могут в 2020 году — вопрос прорабатывает Министерство транспорта, однако некоторые российские компания возражают простив его принятия.

«Открытое небо» позволяет иностранным авиакомпаниям совершать перелеты не только в страны их регистрации, но и в третьи государства. Подобный статус в настоящий момент имеют аэропорты Владивостока, Сочи, Калининграда и Улан-Удэ. В 2020 году режим может быть введен и в Петербурге — с помощью него Пулково планирует развивать программу промежуточной остановки в Петербурге для рейсов Европа-Азия и Азия-Северная Америка.

Против выступают российские авиаперевозчики. Например, согласно статусу «открытого неба», ирландская авиакомпания Ryanair, которая сейчас может летать только в Ирландию, получит право свободных перелетов в другие страны. «В этом случае Ryanair сможет свободно летать из Петербурга в Париж, а российские компании — нет. Мы категорически против таких правил», — отмечают источники «Коммерсанта».

Эксперты в области экономики наоборот отмечают статус единственным выходом для Пулкова — аэропорт практически не имеет базового перевозчика, и в условиях «открытого неба» Петербург может получить систему трансферных маршрутов. Они также отмечают: введение режима не означает, что иностранные авиакомпании автоматически получат право на новые рейсы. Перевозчикам придется договариваться о получении разрешения как с Россией, так и со странами вылета.

Напомним, 28 декабря 2018 года петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости — тогда главные воздушные ворота города приняли 18-миллионного пассажира. В апреле в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. По прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек по сравнению с 20 миллионами в 2018-ом. В связи с этим погранслужбы Пулкова могут запретить выходить из самолетов из-за превышения пропускной способности аэропорта.

Федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждают очередной вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города — согласно нему, добраться до терминала предлагают путем подземного передвижения. Кроме того, в воздушной гавани планируется второй этап реконструкции — обновление необходимо в связи с увеличением пассажиропотока. А в конце мая аэропорты России официально переименовали — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.