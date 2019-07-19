Французская армия соберет отряд писателей-фантастов для предсказания сценариев возможных угроз

Вооруженные силы Франции планируют сформировать отряд из писателей-фантастов, основной задачей которого станет предсказание сценариев возможных угроз. Разрабатывать варианты опасностей будут с помощью ролевых игр и иных методов.

Власти страны рассчитывают, что писатели будут мыслить более творчески, нежели традиционные сотрудники вооруженных сил. «Красная команда» будет состоять из четырех-пяти человек, которые с помощью ролевых игр и иных методов попытаются предсказать сценарии различных угроз — в том числе то, как террористические организации и иностранные государства могут применять передовые технологии во вред национальной безопасности Франции.

Также в задачи отряда фантастов войдет анализ последствий использования искусственного интеллекта. Все проекты будут строго конфиденциальны, как состав самих команд — Министерство вооруженных сил Франции указывает на необходимость секретности, «учитывая чувствительность информации и необходимость защиты от потенциальных противников».

Идея проекта принадлежит директору Агентства оборонных инноваций Эммануэлю Шиве — в свою очередь министр вооруженных сил Флоранс Парли уверяет, что у Франции «все козыри» современных военных инноваций.

Что касается российских писателей-фантастов, ранее Комитет по культуре Петербурга отказался согласовывать появление мемориальной доски на фасаде дома, в котором с 1964 по 2012 год жил Борис Стругацкий. Ведомство просило предоставить справку о том, что Стругацкий действительно вел литературную деятельность. Петербургскому Союзу писателей пришлось документально подтвердить это — подняли даже архивные документы, написанные рукой Стругацкого.