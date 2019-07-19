Greenpeace показал, как будет выглядеть планета в случае ухудшения экологической ситуации

Российское отделение Greenpeace показало, как будет выглядеть планета в случае ухудшения экологической ситуации. Кампания приурочена к запуску петиции, которая требует остановить разработку новых нефтяных месторождений — если этого не произойдет, климат на Земле «катастрофически изменится». На примерах: затопленный Петербург, безжизненный Байкал, Арктику без белых медведей.

Все фотографии предоставлены пресс-службой Greenpeace



Проект получил название EarthApp — по аналогии с популярным приложением петербургских разработчиков FaceApp. В серии постов представлены фото Байкала, Санкт-Петербурга и Арктики в настоящее время и в недалеком будущем — по мнению экологов, именно так будет выглядеть планета, если не прилагать усилия по улучшению экологической ситуации на планете.

«Человечество сжигает уголь, нефть и газ, что приводит к выбросам парниковых газов. Хрупкий баланс нарушен, и климат, пригодный для жизни, становится враждебным к нам и всем другим живым существам, с которыми мы делим эту планету. Нужно донести до максимального числа людей, что человечество стоит на пороге климатической катастрофы. И перемены произойдут, когда мы начнем с себя и перестанем жить так, как будто завтра не настанет никогда», — говорит координатор проектов по климату и энергетике энергетике Greenpeace в России Полина Каркина.