Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер обратился к представителям Федерального бюро расследований с просьбой проверить приложение приложение FaceApp, штаб-квартира разработчиков которого находится в Санкт-Петербурге. По мнению Шумера, его использование американскими пользователями может представлять угрозу национальной безопасности.

«Будет очень удручающе, если щекотливая личная информация граждан США была предоставлена враждебной зарубежной державе, которая активно участвует во враждебных действиях в киберпространстве против США. Программное приложение для мобильных устройств FaceApp, штаб-квартира разработчика которого расположена в Санкт-Петербурге, может представлять собой риски для национальной безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов американских граждан», — отметил Шумер.

По мнению сенатора, угрозу национальной безопасности представляет доступ приложения FaceApp ко всем снимкам, хранящимся в смартфоне пользователя. Доступ к данным такого уровня также может означать, что любые снимки, сделанные с помощью приложения, «могут использоваться публично или в частном порядке в будущем без согласия пользователей». Кроме того, факт расположения штаб-квартиры FaceApp в России «поднимает вопрос, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, включая власти зарубежных стран».

Представители компании-разработчика приложения Wireless Lab прокомментировали заявление — по их словам, большая часть изображений стирается из серверов в течение 48 часов после загрузки. Разработчики заверили, что не продают или не делятся данными пользователей со сторонними лицами. Исключение касается аналитических инструментов третьей стороны, предназначенных для того, чтобы помогать замерять трафик и тренды».

Позже разработчики заявили, что служба поддержки перегружена из-за большого количества запросов пользователей на удаление своих фотографий. «Мы принимаем запросы от пользователей на удаление всех их данных с наших серверов. Наша служба поддержки в настоящее время перегружена, но эти запросы имеют наш приоритет», — рассказал ТАСС основатель компании Wireless Lab Ярослав Гончаров. Он также отметил, что большая часть фотографий обрабатывается в облаке, а на сервера попадают только те снимки, которые были выбраны пользователем для редактирования.

Тем не менее, газета The New York Times отмечает стремительный рост популярности приложения среди американцев. Изменили свою внешность рэпер Drake, поп-группа Jonas Brothers, бывший баскетболист Дуэйн Тайрон Уэйд и британский шеф-повар и ведущий кулинарных шоу Гордон Рамзи. О том, кто из российских знаменитостей решил узнать, как будут выглядеть в 2056 году, читайте в нашем материале.