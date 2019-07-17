В Госдуме предложили выдавать школьникам специальные «шкулфоны» для учебы. Предполагается, что гаджеты должны обладать ограниченными функциями, тем самым не отвлекая от образовательного процесса и даже помогая — за счет предустановленных справочников и калькулятора.

Инициатором проекта выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. «Шкулфон» должен обладать ограниченным набором функций — например, они должны позволять школьникам звонить родителям, преподавателям или одноклассникам. Также на нем будут предустановлены такие приложения, как «Московская электронная школа» и «Российская электронная школа», учебные справочники и калькулятор.

По замыслу Чернышова, гаджет будет оборудован контролирующей программой, которая закроет доступ к небезопасным для несовершеннолетних сайтам, а также не позволит установить на устройство вредоносную программу. А еще «шкулфон» будет защищать детей от буллинга в Сети. Заняться разработкой смартфона для школьников предложено «Ростеху».

«Таким образом, мы не лишаем ребенка мобильного телефона, но предоставляем ему вместо развлекательного образовательный контент, вызывающий интерес. Убежден, «шкулфон» поможет школьнику не только сконцентрироваться на учебном процессе, но и повысит самооценку ребенка, увеличивая его стремление совершенствовать свое образование», — говорится в тексте обращения Чернышова к ведомству.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. По мнению Матвиенко, в учебных заведениях «нет условия для хранения» мобильных телефонов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также предложила создать рабочую группу по вопросу о порядке использования телефонов на территории школ. А еще Instagram начнет предупреждать о потенциально оскорбительных комментариях в рамках борьбы с буллингом.