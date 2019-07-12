Самарский художник Арсений «Вредитель ли?» в перформансе показал проблемы людей с инвалидностью. Локацией для новой работы послужил заброшенный жилой дом на окраине Самары. «Я собирательный образ российского гражданина», — подписал он свою работу.

Для создания площадки в стенах одной из квартир просверлили дырки, в которые затем были просунуты кронштейны, на которые положили доски. Зрелищности добавляет то, что подобие лестничной площадки, на которой расположился художник в инвалидном кресле, находится на высоте четвертого этажа.

Замысел художника — показать проблемы людей с инвалидностью, живущих в городах России. Арсений считает, что общество не замечает их, так как люди с ограниченными возможностями просто не могут выйти на улицы ввиду отсутствия инфраструктуры. Он также приводит статистику. Население России на 8,5% состоит из людей различных групп инвалидности — это 12,5 миллионов человек, живущих в стране.

«Для моей соседки лестница является непреодолимым препятствием. В этом и кроется причина отсутствия таких людей в поле зрения. Но лестница является лишь первой «ступенью» в череде городских препятствий. Неправильные уклоны пандусов, некачественные материалы, проваливающаяся плитка, подземные переходы и многие другие опасности таит в себе окружающая нас среда. На такие проблемы не принято обращать внимания, пока это не коснется человека или его ближайшего окружения», — рассказывает Арсений.