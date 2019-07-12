Отсутствие пандуса на высоте четвертого этажа: самарский художник показал проблемы людей с инвалидностью
Самарский художник Арсений «Вредитель ли?» в перформансе показал проблемы людей с инвалидностью. Локацией для новой работы послужил заброшенный жилой дом на окраине Самары. «Я собирательный образ российского гражданина», — подписал он свою работу.
Для создания площадки в стенах одной из квартир просверлили дырки, в которые затем были просунуты кронштейны, на которые положили доски. Зрелищности добавляет то, что подобие лестничной площадки, на которой расположился художник в инвалидном кресле, находится на высоте четвертого этажа.
Замысел художника — показать проблемы людей с инвалидностью, живущих в городах России. Арсений считает, что общество не замечает их, так как люди с ограниченными возможностями просто не могут выйти на улицы ввиду отсутствия инфраструктуры. Он также приводит статистику. Население России на 8,5% состоит из людей различных групп инвалидности — это 12,5 миллионов человек, живущих в стране.
«Для моей соседки лестница является непреодолимым препятствием. В этом и кроется причина отсутствия таких людей в поле зрения. Но лестница является лишь первой «ступенью» в череде городских препятствий. Неправильные уклоны пандусов, некачественные материалы, проваливающаяся плитка, подземные переходы и многие другие опасности таит в себе окружающая нас среда. На такие проблемы не принято обращать внимания, пока это не коснется человека или его ближайшего окружения», — рассказывает Арсений.
Ранее на фасаде того же дома Арсений «Вредитель ли?» показал и другие проблемы. 2 июля художник создал работу, которую посвятил вопросу ипотечных кредитов на квартиры в новых районах мегаполисов — для этого он закрыл площадку решеткой. Другая его работа стала посвящением проблеме захламленности дворов — художник притворился отдыхающим на море под тенью пальмы, которую якобы создал местный житель, «тоже мечтающий о море». А 21 июня Арсений создал оммаж на «типовой квадратный метр» — работу про общество, которое покупает квартиры «в муравейниках, обременяя себя ипотекой на полжизни».
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