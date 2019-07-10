Госдума приняла закон об ужесточении наказания за препятствие скорой помощи на дороге

Сегодня, 10 июля, депутаты Госдумы во втором чтении приняли закон об ужесточении наказания за препятствие скорой помощи на дороге. Поправки в действующий Кодекс устанавливают новую сумму штрафа — до 5 тысяч рублей, а также срок лишения прав — до 1 года. Кроме того, если по вине водителя погиб человек, ему грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

Согласно внесенным изменениям, сумма штрафа с 500 рублей возросла до 5 тысяч. Увеличен также срок лишения прав — теперь он составит до 1 года вместо ранее установленных от одного до трех месяцев. В том случае, если по вине водителя здоровью пациента был причинен тяжкий вред, мерой наказания станет лишение свободы сроком до двух лет. Если человек погиб — до 4 лет заключения.

Внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части обеспечения прав граждан на медицинскую помощь было обусловлено тем, что действующим законодательством «не учитываются негативные последствия непредставления преимущества в движении именно скорой помощи, которые могут выражаться в неоказании либо оказании скорой медицинской помощи с нарушением установленных сроков».

Напомним, ранее стало известно, что дорожные в России станут меньше. В ГИБДД заявляют, что уменьшенные варианты хорошо прижились в Москве, Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Кроме того, правила дорожного движения в России пополнились новым пунктом. Теперь в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов водители обязаны надевать светоотражающие куртку или жилет.