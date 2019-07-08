Сергей Шнуров станет ведущим нового сезона «Форт Боярд»

Сергей Шнуров стал ведущим нового сезона «Форта Боярд», который сейчас снимают во Франции для телеканала СТС - об этом сообщило РБК со ссылкой на заявление телекомпании.

Героями нового сезона станут — Егор Дружинин, Анна Хилькевич, Виктория Боня, Роза Сябитова, Эвелина Блёданс и другие. Всего в шоу встретятся десять команд.

На российском ТВ программа появилась в 1998 году, а последний, пятый, сезон «Форта Боярд» показали в 2013. В разное время ведущими шоу были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник, Николай Валуев.

Шнуров был ведущим передач «Шнур вокруг света» и «История российского шоу-бизнеса». Ранее артист объявил о последнем туре «Ленинграда» и рассказал о причинах распада группировки, которые связаны с эпохой застоя.