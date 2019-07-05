«Ночлежка» перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги»
Благотворительная организация «Ночлежка» перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе — обратиться в центр могут и женщины.
Реабилитация в рамках проекта помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги» основана на принципах Ассоциации анонимных алкоголиков — с групповыми и индивидуальными занятиями при поддержке консультантов по химической зависимости и психологов. Ежедневно будут проводиться собрания, которые ведут «равные консультанты» — люди, которые сами уже успешно работают по программе.
В настоящий момент реабилитацию могут одновременно проходить 14 человек — четыре женщины и 10 мужчин. В помещении на Боровой улице такая возможность была только у десяти нуждающихся, поэтому «Ночлежка» приняла решение открыть центр в отдельной квартире в Красногвардейском районе. Участниками программы смогут стать бездомные, которые прошли реабилитацию в центре «Дом надежды на горе», а максимальный срок проживания — шесть месяцев. При заселении отдадут преимущество трудоспособным кандидатам, которые после окончания программы смогут найти работу и вернуться к самостоятельной жизни.
«Мы решили вынести проект за рамки нашего Реабилитационного приюта для бездомных на Боровой улице, потому что отдельная квартира — это более высокий уровень самостоятельности для участников программы. С одной стороны, здесь будет более строгий контроль за соблюдением правил проживания, а с другой стороны — больше свободы для его участников. А еще переезд в отдельное помещение позволил нам создать места для женщин с химической зависимостью», — рассказала координатор проекта «Дом на полдороги» Виктория Урсова.
Напомним, 14 апреля благотворительная организация «Ночлежка» организовала работу однодневного кафе — оно появилось в зоне фан-променада перед матчем «Зенита» на «Газпром Арене». «Нетолерантное кафе» дискриминировало случайных посетителей по надуманным поводам для того, чтобы показать, с чем сталкиваются бездомные люди, пытаясь найти помощь. А еще «Ночлежка» установила специальные копилки, в которые можно можно пожертвовать жетоны на метро для бездомных людей.
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