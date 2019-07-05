Благотворительная организация «Ночлежка» перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе — обратиться в центр могут и женщины.

Реабилитация в рамках проекта помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги» основана на принципах Ассоциации анонимных алкоголиков — с групповыми и индивидуальными занятиями при поддержке консультантов по химической зависимости и психологов. Ежедневно будут проводиться собрания, которые ведут «равные консультанты» — люди, которые сами уже успешно работают по программе.

В настоящий момент реабилитацию могут одновременно проходить 14 человек — четыре женщины и 10 мужчин. В помещении на Боровой улице такая возможность была только у десяти нуждающихся, поэтому «Ночлежка» приняла решение открыть центр в отдельной квартире в Красногвардейском районе. Участниками программы смогут стать бездомные, которые прошли реабилитацию в центре «Дом надежды на горе», а максимальный срок проживания — шесть месяцев. При заселении отдадут преимущество трудоспособным кандидатам, которые после окончания программы смогут найти работу и вернуться к самостоятельной жизни.