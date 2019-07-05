Статистика дня: 86% россиян считают неуместными поцелуи мужчин при встрече

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал у россиян их отношение к поцелуям. Только 11% жителей страны считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. При этом 60% опрошенных не видят ничего плохого, если при встрече целуются две женщины.

К Международному дню поцелуя, который отмечается 4 июля, ВЦИОМ подготовил опрос среди россиян о том, как они относятся к поцелуям. Целоваться любят 52% жителей страны, при этом женщины чаще говорили об обратном — 41% представительниц «слабого пола» относятся к такому проявлению чувств скорее негативно. В целом около половины россиян практикуют поцелуи в качестве формы приветствия или выражения чувств — 49%.

Целующиеся люди также вызывают у респондентов положительные эмоции — видя подобную картину 28% россиян чувствуют радость, 21% одобрение, столько же умиляются. При этом в качестве приветствия жители страны предпочитают выбирать словесную форму (56%), рукопожатия (50%) и улыбку (41%).

Напомним, ранее «Левада-Центр» провел социологический опрос на тему толерантности по отношению к ЛГБТ среди россиян — 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. Социологи также узнали, что больше половины россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Но есть и хорошие цифры. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. 70% считают, что такая практика способна заметно сократить количество мусора и улучшить экологическую ситуацию.