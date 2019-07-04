Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. По мнению Матвиенко, в учебных заведениях «нет условия для хранения» мобильных телефонов. «Потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», — добавила она.

Свое предложение Матвиенко вынесла на обсуждение заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. «Вообще надо запретить ношение телефонов в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения. Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», — поделилась она.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также предложила создать рабочую группу по вопросу о порядках использования телефонов на территории школ. «С Сергеем Сергеевичем (Кравцовым, главой Рособрнадзора, — прим. ред.) и Юрием Петровичем (Зинченко, главой Российской академии образования) наше общее предложение — создать рабочую группу о порядке пользования телефонами в школе. Мы вместе отработаем и готовы будем через месяц вам доложить и принять решение», — отреагировала она.

Напомним, ранее Валентина Матвиенко предупредила россиян об опасности распространения в повседневной жизни роботов и искусственного интеллекта. Побочным результатом внедрения новых технологий становится снижение потребности в работниках из сферы услуг, промышленности и сельского хозяйства, а на рынке труда становятся востребованными новые профессии: интернет-аналитики и дизайнеры виртуальной среды обитания, подчеркнула спикер Совфеда.