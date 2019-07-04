В Иркутской области самое сильное наводнение за 180 лет: что происходит и как помочь

В конце июня в Иркутской области после проливных дождей началось сильнейшее за последние годы наводнение, из берегов вышли пять крупных рек, пострадали по меньшей мере 32 000 человек. О том, что происходит в регионе и как можно помочь, колонку написала главный редактор «Собака.ru Иркутск» Александра Поблинкова.

«Что у вас случилось?», – пишут коллеги и друзья. Отвечаю: в Иркутске все в порядке, а вот дальше – не очень. Ученые говорят, за последние 180 лет таких сильных паводков не было никогда: меняется климат, слишком много осадков – и вот результат. Если честно, мы не ищем научных причин, нам вообще не до процессов в атмосфере. Мы с тревогой смотрим в небо – что еще может нам принести очередная июльская гроза? Надежно ли строили все наши плотины в 1960-е годы? И даже те, кто говорит, что правила строительства жилья в потенциальной зоне затопления были нарушены — что с того? Какое особое строительство может быть в Тулуне и Нижнеудинске, маленьких глухих городах, где еще лет десять назад часть дорог среди грязи заменяли деревянные сваи? В Иркутской области всегда беда приходит не одна и внезапно, вы это знаете из федеральных новостей: масштабные лесные пожары, падающие самолеты, дикие морозы, а теперь вот наводнения. Но если оставить лирику: наводнения в районе реки Ия коснулись многих из нас, кто живет и учится в Иркутске. В крохотных городах и поселках живут родители, дедушки и бабушки. Число погибших исчисляется скромной парой десятков, домашний скот и зверей считать особо нет причины. Но все время, глядя видео в социальных сетях, думаешь: а вдруг кто-то не дозвонился, а вдруг кто-то не смог позвонить?

Как и положено в Фэйсбуке, люди ищут виноватых, губернатор просит приостановить жителям зоны затопления выплаты по кредитам, волонтеры собирают нужные вещи. Наверное, кроме самих жителей, которые лишились домов и квартир – в некоторых зонах вода доходила до третьего этажа многоквартирного дома. Кто-то осуждает действия властей и коммерсантов, которые продают в зоне наводнения хлеб втридорога, кому-то не дает покоя не та наклейка на мешках с гуманитарной помощью, кто-то осуждает пиар кандидатов в депутаты на предстоящих осенью в регионе и в городе выборах. Иркутская область, кроме прочих катастроф, известна своей протестностью – мы голосуем не как все, мы живем не как принято. У нас люди огромными бригадами на «Тойотах» и «Лексусах» отправляются по велению сердца тушить пожары. То же самое и с наводнением: уже несколько дней работают пункты приема вещей для пострадавших от затопления людей, в них приносят тонны вещей и еды. По городу ездят волонтеры, которые собирают вещи у тех, кто не может добраться до этих пунктов. Кто-то отдает чайник, кто-то подгузники, кто-то шубу – все в общий котел. Многие не могут просто так уйти из места сбора и остаются помогать волонтерам сортировать вещи для пострадавших. Нет чужих людей – есть только свои, и им сейчас плохо. Зоозащитники отправились спасать домашних животных и возвращают котов и собак владельцам. Другие активисты предлагают друзьям по социальным сетям провести свой отпуск в зоне затопления, помогая людям построить новые дома. Кто-то бросил текущие дела и по остаткам дороги везет продукты и вещи в Тулун и Нижнеудинск. Так, вероятно, должно работать гражданское общество: без надежды на субсидии, с уважением к ближнему.

Потому что фотографии из зон затопления страшные: размоченные дома, уплывшие постройки, лошади, которых течением вынесло на крыши домов, и скудный продуктовый паек для тех, кому уже больше точно нечего терять. В то же самое время у мародеров есть свои развлечения. О сухой статистике: в городе Тулун (40 000 жителей) затоплены оказались почти 1 тыс. из 10 тыс. домов: в списках пострадавших 3,6 тыс. человек. Власти пообещали выплатить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей за потерянное имущество. В Нижнеудинске и Черемховском районе похожие ситуации. Эвакуированные жители сейчас в специальных пунктах размещения. Многие успели взять с собой только документы и котов. Мы тут привычные к катастрофам, мы соберемся и поможем, но если вдруг вы хотите как-то поддержать людей, которые пострадали во время наводнения, вот инструкция. А еще можно провести отпуск в Иркутской области: помочь расчистить поселки после наводнения и построить новые дома, сделать ремонт в старых, которые еще подлежат восстановлению.