Больше половины россиян, а именно 55%, ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Любимым досугом жителей страны оказался просмотр фильмов — так отдыхают 79% россиян.

Результаты опроса приводит «Левада-центр». Социологи узнали у россиян о том, как они предпочитают проводить свободное время. Так, любимым досугом и развлечением россиян стал просмотр фильмов и сериалов — так отдыхают 79% опрошенных. 66% респондентов регулярно видятся с друзьями, а 43% — с родственниками.

Всего 28% россиян регулярно читают художественную литературу, столько же опрошенных перестали читать совсем. 27% респондентов могут прочесть что-нибудь раз в год. Больше половины россиян, 55%, никогда не были в театре, консерватории или музее, а 64% опрошенных признались, что ни разу не были на концерте своих любимых исполнителей.

Всего 8% россиян регулярно отдыхают в барах или клубах, 17% опрошенных могут посетить заведения подобного рода раз в месяц. Киноманов и вовсе меньше — всего 5% респондентов предпочитают регулярно посещать кинотеатры.

Напомним, ранее социологи ВЦИОМ рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. 70% считают, что такая практика способна заметно сократить количество мусора и улучшить экологическую ситуацию. При этом 68% жителей страны используют такую упаковку для переноски купленных товаров.