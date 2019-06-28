В Петербурге появился стрит-арт в поддержку жертв домашнего насилия

Стрит-арт «Крик» создан в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в преднамеренном убийстве своего отца. По словам девушек, они решились на поступок после многолетней тирании физического и сексуального характера с его стороны — мужчина не только совершал действия насильственного характера, но и не давал им обратиться в полицию, а также выгнал их мать из дома. Сейчас сестрам вменяют от 8 до 20 лет лишения свободы, а совершенное убийство не признают актом самообороны.

«Та ситуация, в которой оказались сестры Хачатурян и тысячи других жертв домашнего насилия, возникает в результате множества факторов, об этом много чего написано, можете погуглить. Своей работой мы обращаем внимание на такой фактор как безразличие. Безразличие сотрудников школы, безразличие полицейских, безразличие соседей, безразличие собственной семьи, безразличие друзей и знакомых, оно привело к той ситуации в которой оказались сестры Хачатурян и многие другие жертвы. В следующий раз, когда решите быть безразличными к синякам своих знакомых или к крикам соседей, подумайте вот о чем: если вам безразлична жизнь других людей, может быть вам все же дорога ваша собственная?», — объясняют создатели стрит-арта.

Напомним, 22 октября на фасаде заброшенного здания на Павловском шоссе, 40 появилось первое изображение — пещерные рисунки. Спустя некоторое время художники превратились в коммунальщиков и лично закрасили свою работу для того, чтобы поверх нее отразить следующий этап развития изобразительного искусства. 26 ноября был реализован второй этап работы — деятели творческого объединения показали античное изобразительное искусство 500 года до нашей эры. 22 марта «Созидание и вандализм» закрасили в третий раз — для того, чтобы изобразить на стенах новый этап по мотивам картин Брейгеля. 6 июня художники завершили четвертый этап инсталляции. В этот раз на стене заброшенного здания на Павловском шоссе, 40 появились работы одного из основоположников искусства барокко Питера Пауля Рубенса.