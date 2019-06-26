РПЦ выступила против «права на аборт» и настаивает на приравнивании эмбриона к статусу человека
Русская православная церковь выступила против «права на аборт» и настаивает на приравнивании эмбриона к статусу человека. По мнению служителей церкви, «с самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо», а уникальное человеческое существо, которое имеет конституционное «человеческое» право на жизнь.
РПЦ настаивает на полном запрете прерывания беременности хирургическим путем, а также запрете медикаментозного аборта на ранней стадии беременности. Использование гормональных контрацептивов в медицинских целях также вызывает сомнения, так как «при сочетании с половой близостью может привести к аборту на самой ранней стадии развития эмбриона» — поэтому церковь предлагает разрешить их только в случае воздержания от супружеских отношений. Пренатальная диагностика также вынесена как потенциально опасная и находится под возможным запретом из-за «рисков, сопряженных с гибелью эмбриона».
РПЦ выступает против абортов, основываясь на Священном предании, которое «рассматривает аборт как преступление, которое хуже убийства» и «однозначно приравнивает аборт к убийству, независимо от того, осуществляется ли он хирургическим или химическим способом, на ранней или на поздней стадии». В тексте проекта закона «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», который опубликован на сайте РПЦ, доводы подкрепляются словами святых и тезисами из различных священных писаний.
Также в документе затронуты проблемы женщин, для которых решение об аборте является «серьезной моральной и физической травмой», однако «не снимает ответственности за совершенный грех». «Православная церковь ни при каких обстоятельствах не может дать благословение на производство аборта. Не отвергая женщин, совершивших аборт, Церковь призывает их к покаянию и к преодолению пагубных последствий греха через молитву и несение епитимии с последующим участием в спасительных Таинствах»», — говорится в документе.
Кроме того, РПЦ призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ от совершения аборта «по соображениям христианской совести». По мнению представителей церкви, врач должен полномерно объяснить беременной женщине обо всех моральных, психических, медицинских и прочих последствиях аборта. «При этом подобное консультирование женщины, заявившей о намерении сделать аборт, не должно иметь целью получение от нее окончательного согласия на аборт, но, наоборот, быть направлено на оказание ей помощи в исполнении ее материнской миссии и спасении жизни ее ребенка», — добавили они.
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