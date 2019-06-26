Русская православная церковь выступила против «права на аборт» и настаивает на приравнивании эмбриона к статусу человека. По мнению служителей церкви, «с самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо», а уникальное человеческое существо, которое имеет конституционное «человеческое» право на жизнь.

РПЦ настаивает на полном запрете прерывания беременности хирургическим путем, а также запрете медикаментозного аборта на ранней стадии беременности. Использование гормональных контрацептивов в медицинских целях также вызывает сомнения, так как «при сочетании с половой близостью может привести к аборту на самой ранней стадии развития эмбриона» — поэтому церковь предлагает разрешить их только в случае воздержания от супружеских отношений. Пренатальная диагностика также вынесена как потенциально опасная и находится под возможным запретом из-за «рисков, сопряженных с гибелью эмбриона».

РПЦ выступает против абортов, основываясь на Священном предании, которое «рассматривает аборт как преступление, которое хуже убийства» и «однозначно приравнивает аборт к убийству, независимо от того, осуществляется ли он хирургическим или химическим способом, на ранней или на поздней стадии». В тексте проекта закона «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», который опубликован на сайте РПЦ, доводы подкрепляются словами святых и тезисами из различных священных писаний.