Путин запретил авиаперевозки в Грузию

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан из России в Грузию - об этом стало известно вечером 21 июня на сайте Кремля.

Путин порекомендовал туроператорам прекратить продавать туры в Грузию на время действия запрета, насколько долго он продлится - неизвестно. Он также поручил правительству помочь россиянам, находящимся в Грузии, вернуться в Россию.Правительству в указе поручается принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии.

Ранее Ростуризм и МИД посоветовали воздержаться от поездок в Грузии. Причиной стало то, что 20 июня у здания парламента Грузии начались митинги, участники которых выступали против российской оккупации и требовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности, а также спикера парламента.